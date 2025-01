Dolidol, leader marocain dans le secteur de la literie, a ouvert son premier « Dolidol Home Store » à Casablanca, dans le quartier Beauséjour. Ce concept inédit vise à offrir une expérience d’achat personnalisée et immersive, marquant une étape importante dans le développement de la marque.

« Le Dolidol Home Store est une véritable immersion dans l’univers de l’ameublement et de la literie. Cette ouverture incarne notre engagement à innover pour répondre aux besoins de nos clients et leur offrir des produits qui transforment leur quotidien », déclare M. Nabil Mernissi, Directeur Marketing et Commercial de Dolidol.

Le Dolidol Home Store se distingue par son agencement en différents univers, permettant aux visiteurs de découvrir des solutions adaptées pour chaque pièce de la maison, explique la marque dans son communiqué. Parmi les produits phares figurent des matelas, sommiers, banquettes, oreillers et linge de lit, incluant des marques comme Kinédorsal, Therapedic et Sealy.

Ce nouveau magasin s’ajoute aux 49 points de vente de la marque répartis dans 21 villes du Maroc. En complément de son réseau physique, Dolidol propose également une plateforme en ligne, www.dolidol.ma, pour garantir un accès simplifié à ses produits.

