La quatrième édition du Congrès International Digital Now s’est tenue du 17 au 19 décembre 2024 à l’Hôtel Hyatt Regency Casablanca. Organisé par le Club des Dirigeants (CDD) et sous l’égide des ministères de la Transition Numérique, de la Réforme de l’Administration, et de l’Industrie et du Commerce, l’événement a réuni plus de 5 000 participants, confirmant son rôle dans la réflexion sur la transformation numérique au Maroc.

Driss Drif, président du Club des Dirigeants, a déclaré que cet événement visait à souligner l’importance du numérique comme vecteur de transformation économique et sociale, tout en promouvant des priorités telles que l’innovation, l’inclusion et le soutien aux jeunes talents.

Un thème central axé sur l’inclusion numérique

Placée sous le thème « Le Digital pour Tous – Un Digital Inclusif et Transformateur », cette édition s’est concentrée sur les défis et opportunités liés au rôle du numérique dans des secteurs tels que l’éducation, la santé, la finance et l’inclusion sociale. Une trentaine d’exposants, regroupant des entreprises locales et internationales, ont présenté des solutions technologiques, renforçant l’intérêt des décideurs et professionnels pour cet événement. En parallèle, des experts et intervenants de renom ont animé des discussions et panels stratégiques sur les technologies émergentes et les modèles d’innovation.

Un programme structuré autour des enjeux numériques

Le congrès a proposé une série de panels, keynotes et masterclass couvrant des sujets clés comme l’intelligence artificielle, la refonte des modèles économiques, la digitalisation des entreprises, le financement des TPME, et la formation des talents. Les discussions ont mis en évidence des problématiques telles que les inégalités d’accès au numérique, particulièrement dans les zones rurales et pour les populations à besoins spécifiques. Les innovations comme l’intelligence artificielle et les services Cloud ont également été abordées pour leur potentiel à transformer l’économie.

La digitalisation des TPME a été au cœur des échanges, avec des solutions concrètes présentées pour favoriser leur intégration dans l’écosystème numérique. Ces sessions ont permis de dresser un état des lieux des transformations en cours et des perspectives pour un numérique plus inclusif au Maroc.

Mise en avant des jeunes talents avec TechTalents

La compétition TechTalents, organisée en marge de l’événement, a valorisé des projets innovants portés par des jeunes talents marocains. Les finalistes ont été évalués par un jury d’experts et quatre prix, dont un Prix Coup de Cœur, ont été décernés lors d’une cérémonie de gala. Cette initiative visait à encourager l’innovation et à soutenir l’entrepreneuriat numérique.

Perspectives pour la prochaine édition

L’édition 2024 de Digital Now a permis de mettre en lumière les enjeux et solutions pour un numérique inclusif au Maroc, tout en renforçant les échanges entre acteurs publics et privés. Le Club des Dirigeants a annoncé la tenue de la cinquième édition en décembre 2025, avec des objectifs élargis et un programme renouvelé pour accompagner les avancées dans le domaine du numérique.

