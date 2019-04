PARTAGER Dialogue 5+5 : Réunion interministérielle à Montpellier

Abdelahad Fassi Fehri, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a pris part à la réunion ministérielle, organisée par Mme Jacqueline GOURAUT, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de la république française, le 26 avril 2019 à Montpellier en France.

Cette rencontre avait pour objectif de favoriser la rencontre entre décideurs territoriaux, et réseaux d’autorités locales des pays du 5+5 (Portugal, Espagne, France, Italie, Malte, Maroc, Algérie, Tunisie Lybie, Mauritanie), de lancer le dialogue entre les territoires de l’Ouest méditerranéen autour des questions de cohésion et d’aménagement afin de développer une réflexion commune et de contribuer à nourrir le dialogue entre les ministres du Dialogue 5+5.

Lors de cette première session du dialogue 5+5, les ministres chargés de la cohésion et de l’aménagement des territoires des pays ouest-méditerranéens ont partagé leurs expériences, ont coordonné des enjeux actuels du développement territorial, ont échangé sur les moyens d’une cohésion renforcée des territoires de l'espace ouest-méditerranéen, en réfléchissant aux possibilités de leurs complémentarités en termes d'aménagement et de développement et de déterminer un programme de travail pour les trois années à venir.

Cette même session, a été couronnée par l’adoption du projet de déclaration validée lors de la réunion de travail des Directeurs Généraux et Directeurs de l'Aménagement du Territoire du 5+5, le 28 et 29 mars dernier. Aussi, il est a signalé que le Ministre Tunisien a proposé lors de cette réunion, la tenue de la réunion 5+5 en Tunisie en mois d’avril 2020.

Il convient de noter que les travaux de cette première session du dialogue 5+5 s’inscrivent dans l’esprit de la déclaration d’Alger issue de la conférence des Ministres des affaires étrangères du Dialogue 5+5 du 21 janvier 2018 et surviennent suite à des échanges avec les représentants des autorités locales des différents pays du Dialogue.

La délégation Marocaine a été représentée par :

– Mr Ahmmed AGARGI, Consul général du Royaume du Maroc à Montpellier

-M. Mohand LAENSER, président de l’Association des Région du Maroc ;

-M. Zouhair ZAMZAMI, membre du bureau exécutif de l’Association des présidents des conseils Préfectoraux et Provinciaux du Maroc ;

-M. Ben Youssef Mohamed, vise président de l’association des présidents des conseils communaux.

– Mme Latifa ENAHNAHI, Directrice de l’Aménagement du Territoire

– Mme GUERROUI, Directrice de la Communication, de la Coopération et des Systèmes d’Informations

LNT avec CdP