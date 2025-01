Les Laboratoires SUN PHARMA, en partenariat avec le Ministère de la Santé et l’Association Oulfa, ont organisé une caravane de dépistage et de sensibilisation à Sidi Moumen, Casablanca, le samedi 25 janvier. L’objectif de cette initiative était de détecter précocement les complications liées au diabète et d’informer les patients sur la gestion de leur santé.

Avant l’événement, les participants ont bénéficié d’un bilan médical complet comprenant des analyses de glycémie, de lipides, ainsi que des examens des fonctions rénales et hépatiques. Une consultation ophtalmologique a également été proposée pour évaluer les éventuelles atteintes visuelles, fréquemment associées au diabète.

Le jour de la caravane, des professionnels de santé spécialisés, notamment en endocrinologie, ont assuré les consultations médicales. Les participants ont reçu des conseils adaptés pour ajuster leur traitement, si nécessaire, et ont été équipés d’un lecteur de glycémie pour mieux surveiller leur état de santé au quotidien.

La journée s’est déroulée en plusieurs étapes. Dès leur arrivée, les participants ont pris connaissance des résultats de leurs bilans médicaux avant de bénéficier de consultations personnalisées. Une session éducative, animée par des professionnels de la santé, a permis d’aborder les principales recommandations pour la gestion du diabète. Par ailleurs, des démonstrations pratiques sur l’utilisation des lecteurs de glycémie ont été proposées.

Cette caravane s’inscrit dans une démarche visant à améliorer l’accès aux soins spécialisés, particulièrement dans des zones où les infrastructures médicales sont limitées, comme Sidi Moumen. Cette collaboration entre SUN PHARMA, le Ministère de la Santé et l’Association Oulfa reflète une volonté commune de sensibilisation et de prévention face à une maladie qui constitue un enjeu important de santé publique.

LNT avec CdP

