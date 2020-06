par AL |







DHL Global Forwarding renforce ses activités au Maroc et en Afrique de l'Ouest avec de nouvelles nominations

DHL Global Forwarding, a renforcé ses équipes de direction au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Maroc avec la nomination de nouveaux directeurs nationaux.

Ainsi, Tina Manoukian, chevronnée de l’industrie qui travaille pour DHL depuis 22 ans, a été nommée pour gérer la présence croissante de DHL Global Forwarding au Maroc, sous la responsabilité directe de Pramod Bagalwadi, PDG de DHL Global Forwarding, Afrique subsaharienne. DHL a élargi son offre dans le secteur automobile au cours des dernières années, alors que le pays s’impose comme l’une des plus grandes industries automobiles du continent.

Pramod Bagalwadi se dit enthousiaste quant aux perspectives du pays en Afrique du Nord. « Le Maroc est vraiment en pleine effervescence en ce moment, grâce aux efforts du gouvernement pour investir de manière substantielle dans les infrastructures ferroviaires et routières dans le cadre de sa stratégie économique. Nous avons assisté à un afflux d’investissements étrangers directs, notamment dans son industrie automobile, en raison des nombreux accords de libre-échange dans le secteur automobile avec l’Union européenne et les États-Unis. Je suis persuadé que Tina contribuera à placer la barre encore plus haut pour nos affaires au Maroc, » a déclaré M. Bagalwadi.