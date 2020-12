Africa Motors, filiale du groupe Auto Hall, a célébré en février dernier son entrée dans le marché de la voiture particulière avec la gamme SUV de la marque DFSK : le GLORY 580 et le GLORY IX5. Par ailleurs, Africa Motors étend aussi la gamme VUL DFSK et introduit le Supercab, une camionnette à motorisation diesel et d’une charge utile de 1.3 tonnes. Le Supercab est affiché au prix de 149.000 Dhs hors frais d’immatriculation. Le Glory 580 est un grand SUV familial de 7 places tandis que le Glory IX5 est un SUV coupé. Pour la gamme Glory, Africa Motors a décidé d’introduire sur le marché marocain uniquement les versions LUXURY ou toutes options avec notamment la boîte à vitesses automatique, la sellerie cuir et le toit ouvrant.

Ils sont aussi dotés des dernières exigences de sécurité comme les airbags, ABS, ESP, etc. Africa Motors, distributeur exclusif de Glory au Maroc, propose une SUPERGARANTIE constructeur de 7 ans ou 150.000 Kms. Le Glory 580 est équipé d’une motorisation essence 1.5L turbo et développe une puissance de 150CV, la consommation moyenne est de 7.5L au cent kilomètres. Le Glory IX5 est lui aussi équipé d’un moteur essence 1.5L turbo et développe une puissance de 180CV. La gamme Glory présente un niveau d’émissions EURO6 D. Le Glory 580 circule déjà en Europe notamment en Espagne, en Italie et en Allemagne.

Le Glory 580 est proposé dans les showrooms Auto Hall au prix de 239.000 Dhs hors frais d’immatriculation. Le Glory IX5 quant à lui est proposé dans les mêmes showrooms Auto Hall au prix de 299.000 Dhs hors frais d’immatriculation. Pour rappel, DFSK est le fruit d’une joint-venture entre les groupes chinois Dong Feng et Sokon. Dong Feng est le 2eme constructeur automobile chinois. DFSK est présente sur le marché marocain depuis juin 2016 et est distribuée par Africa Motors filiale du groupe Auto Hall. Depuis juin 2016, Africa Motors a vendu plus de 4000 véhicules de la marque DFSK, essentiellement dans le segment VUL des mini trucks à motorisation essence. Aujourd’hui, DFSK étend sa gamme VUL commercialisée au Maroc et introduit plusieurs nouveaux modèles comme le Supercab, le C31, un mini-truck et le C35 un Van de 8 m3.