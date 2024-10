Lors d’une réunion tenue mardi à la Chambre des représentants, la Commission du contrôle des finances publiques et de la gouvernance a mis en avant l’importance de la formation et de la qualification des ressources humaines pour accompagner le secteur agricole et atteindre ses objectifs. Cette rencontre, consacrée à la discussion d’un exposé du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, portait sur la « formation professionnelle agricole », en lien avec un rapport thématique de la Cour des comptes.

Les députés présents ont souligné la nécessité d’élargir les opportunités de formation professionnelle agricole, en tenant compte des spécificités régionales du pays. Ils ont également insisté sur l’importance de renforcer la recherche et l’innovation scientifique dans le secteur agricole, des éléments jugés essentiels pour faire face aux défis croissants liés aux changements climatiques et à la sécurité alimentaire.

En outre, les parlementaires ont appelé à la mise en place d’infrastructures adéquates pour soutenir le secteur agricole face aux enjeux environnementaux. Ils ont aussi recommandé au ministère de tutelle d’encourager les agriculteurs et les investisseurs à embaucher des ingénieurs agricoles, afin de tirer parti de leurs compétences et de favoriser l’amélioration des pratiques agricoles.

Lors de cette réunion, le ministre Mohammed Sadiki a précisé que 90% des recommandations formulées par la Cour des comptes ont été intégrées dans les programmes du ministère depuis 2020. Il a rappelé que la stratégie « Génération verte », lancée la même année, englobe un cadre global pour structurer la formation professionnelle et technique dans le secteur agricole. Ce cadre vise à développer l’enseignement, la recherche scientifique, la formation technique, ainsi que le transfert de technologies et l’innovation.

Depuis 2020, le nombre de diplômés du système de formation professionnelle agricole a atteint 33.600, avec un taux annuel moyen de 10.000 à 13.000 diplômés, a indiqué le ministre. Il a également noté que les infrastructures de formation agricole continuent de s’améliorer, avec 54 établissements spécialisés répartis sur 12 pôles régionaux.

Pour renforcer l’attractivité de cette filière, 40 filières de formation ont été restructurées, en prenant en compte la transformation numérique et les avancées technologiques, dans le but de mieux répondre aux besoins du marché du travail. Le ministre a également souligné une augmentation significative des ressources financières allouées à la formation professionnelle agricole, avec une hausse de 49% entre 2013 et 2020.

En conclusion, M. Sadiki a mentionné que les cités des métiers et des compétences proposent des formations spécifiques dans le domaine agricole, avec l’objectif de former environ 13.000 techniciens spécialisés, contribuant ainsi à renforcer l’écosystème de formation du secteur agricole.

LNT

