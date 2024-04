L’Université Internationale d’Agadir accueillera la deuxième édition du salon pédagogique des villes intelligentes en Afrique, du 14 au 16 mai 2024, sous le slogan « La ville intelligente au service du citoyen arabo-africain ». Cet événement, organisé par le Conseil Régional de Souss-Massa en partenariat avec diverses entités telles que le Bureau d’Etudes d’Ingénieur « Innovatel Engineering », le Conseil communal d’Agadir, l’Université Internationale d’Agadir, le Forum Arabe des Villes Intelligentes et la Fédération Marocaine pour le Conseil et l’Ingénierie, représente une plateforme majeure pour l’exploration des solutions novatrices dans le domaine des villes intelligentes.

Cette édition met à l’honneur le Royaume Hachémite de Jordanie, représentant le Forum arabe pour les villes intelligentes. Une galerie spéciale lui sera consacrée pour mettre en avant ses publications, son travail et ses objectifs, ainsi que ceux de l’Organisation des Villes Arabes.

L’événement vise à réunir un ensemble diversifié d’acteurs, notamment des experts marocains, des startups, des financiers, des entrepreneurs, des décideurs et des chercheurs innovants. Ils échangeront sur les défis actuels et futurs de développement technologique des villes marocaines, allant de la gouvernance au tourisme intérieur, en passant par le développement durable, la transition énergétique, la transformation numérique, la sûreté et la sécurité, la mobilité urbaine, et la continuité des services aux citoyens.

Des séminaires seront organisés en parallèle, couvrant un large éventail de sujets tels que la gouvernance, le tourisme intérieur, la sécurité urbaine, les transports écologiques, l’économie de l’énergie, l’éclairage urbain, la numérisation des collectivités territoriales et les programmes d’information citoyenne.

Un aspect phare de l’exposition sera la présentation d’une maquette d’une ville académique intelligente miniature, démontrant diverses innovations telles que la rationalisation de l’eau et la conception de bâtiments antisismiques. De plus, une mini cité professionnelle intelligente, intégrant toutes les technologies, sera également présentée.

En marge du salon, se tiendra le concours « Hatakon » (African Smart Cities Challenge) à la Cité de l’Innovation de l’Université Ibn Zohr et du Technoparc entre le 5 et le 12 mai 2024. Ce concours vise à trouver des solutions technologiques innovantes dans des projets liés à l’agriculture, à l’eau, à la sécurité urbaine, à l’énergie, au tourisme et à l’environnement, dans le cadre de la Semaine du tourisme au Maroc.

