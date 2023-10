Deux matches de Gala ont été organisés, dimanche en début de soirée au Grand stade de Marrakech, à quelque heures seulement de l’ouverture des Assemblées annuelles du Groupe de Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) prévues du 09 au 15 octobre.

Organisés par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), ces deux matches amicaux de 30 minutes chacun, a opposé une pléiade d’anciens joueurs (Hommes et Dames), et deux équipes mixtes composées de cadres de la BM et du FMI.

Cette manifestation a été marquée par la participation et la présence de la Directrice Générale du FMI, Kristalina Georgieva, le président du Groupe de la Banque Mondiale, Ajay Banga, le Wali de Bank Al Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, et la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah.

Ont pris part également à cette manifestation sportive à forte symbolique, le ministre délégué chargé du budget, président de la FRMF et président du « Comité Coupe du Monde 2030 », Fouzi Lekjaa, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et l’entraineur de l’Equipe Nationale « A », Walid Regragui.

Cet événement footballistique s’est déroulé dans une ambiance festive et conviviale sous les applaudissements de plus de 1.000 élèves issus de la province d’Al Haouz, transférés depuis les zones touchées par le séisme, vers Marrakech où ils poursuivront leurs études dans plusieurs établissements scolaires de la ville.

