La société des Fromageries Bel Maroc et ses marques phares ont été de nouveau mises à l’honneur à l’occasion de la deuxième édition de l’événement « Saveur de l’Année Maroc » dont le palmarès était révélé mardi 9 mai lors de la cérémonie de remise des trophées à Casablanca.

La Vache qui rit et Kiri ont ainsi été « approuvés Saveur de l’Année » dans leurs catégories respectives.

Pour La Vache qui rit, ce prix consacre les efforts d’une marque centenaire, réputée pour son goût inimitable, avec une fine note de fromage, sa texture onctueuse et son goût qui font depuis toujours le bonheur des petits et grands, grâce à sa recette unique à base de fromages à pâte dure de qualité, de beurre et de lait, enrichie en vitamines et en calcium, déclare-t-on auprès des Fromageries Bel.

Pour ce qui est de Kiri, avec sa composition sans additifs ajoutés, sous leur format carré original, les portions proposent des plaisirs simples pour tous les moments de la journée et participent tous les jours à la croissance des enfants en leur apportant plus de calcium pour fortifier leurs os et tous les autres ingrédients dont ils ont besoin pour bien grandir, selon un communiqué du groupe.

Initiée en 1997 en France, « Saveur de l’année Maroc » a été lancée en 2021. Ce Prix est le premier attribuée exclusivement par un jury de consommateurs. Il repose sur un processus d’examen gustatif de produits alimentaires mobilisant un jury indépendant de 60 consommateurs et l’évaluation en laboratoire d’analyses sensorielles permettant d’offrir un repère de qualité gustative fiable au consommateur final.

Les produits ainsi « approuvés » pourront alors apposer le logo sur leurs packagings et, de manière plus générale, communiquer auprès du consommateur autour de cette distinction.

LNT avec CdP

