Sur instructions du Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc, président de la session actuelle du Conseil de la Ligue des Etats Arabes au niveau ministériel, a appelé à la tenue d’une réunion d’urgence du Conseil au niveau des ministres des Affaires étrangères arabes pour la concertation et la coordination au sujet de la détérioration de la situation dans la bande de Gaza et du déclenchement d’actions militaires visant les civils, ainsi que pour la recherche des moyens pour l’arrêt de cette dangereuse escalade, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

D’intenses concertations se déroulent pour la tenue de la réunion au cours de cette semaine au siège de la Ligue des Etats Arabes au Caire, précise le ministère dans un communiqué.

LNT avec CdP

Partagez cet article :