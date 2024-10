Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a affirmé, lundi à Rabat, que le gouvernement vise à atteindre 1,7 milliard de mètres cubes (m 3 ) d’eau dessalée par an.

En réponse à une question orale sur « le renforcement de la sécurité alimentaire au Maroc » posée par le groupe Socialiste – Opposition Ittihadi, M. El Bouari a souligné que l’accès à ces ressources s’inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts déployés pour renforcer la sécurité alimentaire à travers la stratégie « Génération Green ». En outre, il sera procédé au renforcement de la mise à niveau des filières agricoles via des contrats-programmes avec les professionnels, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de commercialisation et la structuration des chaînes de distribution, a ajouté le ministre.

Dans ce sens, M. El Bouari a assuré que les marchés n’ont pas connu de perturbations dans l’approvisionnement ni de pénuries de produits alimentaires, en dépit de la faible pluviométrie durant les dernières années.

Et de soutenir : « Le Maroc a pu, grâce aux divers plans agricoles, notamment le Plan Maroc Vert, consolider les bases de la sécurité alimentaire ».

LNT avec MAP

