AXA Assurance Maroc et l’Association Marocaine Médicale de Solidarité (AMMS) viennent de signer une convention de partenariat stratégique visant le déploiement de caravanes médicales mobiles à travers le Maroc en 2025, bénéficiant à plusieurs milliers de personnes issues de milieux défavorisés ou résidant dans des zones enclavées.

« Il s’agit d’un partenariat qui s’inscrit pleinement dans le programme de responsabilité sociétale d’AXA Assurance Maroc, et, à plus grande échelle, à l’initiative mondiale du Groupe « AXA Atout cœur » qui s’engage au service des communautés dans des actions de solidarité, avec la participation active des collaborateurs du Groupe AXA, pour contribuer à un monde plus juste et plus inclusif », dit-on auprès des signataires, pour qui « grâce à ce partenariat, AXA Assurance Maroc soutient, à son échelle, les efforts du gouvernement marocain et des acteurs du secteur associatif pour garantir un accès équitable aux soins de santé pour tous, en particulier dans les régions enclavées ».

Cette convention marque le lancement officiel de cette initiative concrétisée par l’organisation d’une caravane médicale chaque mois tout au long de l’année 2025. Concrètement, une caravane mobile parcourra une région du Maroc et offrira des consultations médicales gratuites, des services spécialisés, des médicaments ainsi que des actions de prévention et de sensibilisation.

Le programme a déjà pris un départ avec l’inauguration de la première caravane médicale les 24 et 25 décembre 2024, dans la commune de Drarga, à Agadir. Lors de cet événement, plus de 1400 bénéficiaires ont été accueillis et soignés par des médecins bénévoles. La caravane a proposé des consultations spécialisées dans plusieurs domaines, avec une unité médicale mobile équipée de matériel de pointe. Elle a également distribué gratuitement des médicaments, en fonction des besoins spécifiques des patients : « Cette première initiative a eu un impact significatif sur la communauté locale, en apportant une aide précieuse aux personnes les plus vulnérables », affirme-t-on auprès d’Axa Maroc.

H.Z

Partagez cet article :