La deuxième édition de Dérive Casablancaise se tiendra du 4 au 8 décembre 2024 à Casablanca, offrant un espace unique de création, de réflexion et d’échanges autour des arts vivants. Cet événement vise à interroger, par le biais de l’art, les enjeux contemporains de notre époque tout en entrant en résonance avec la ville et son public.

Une édition axée sur les formes d’action artistique

Le thème central de cette édition, « Quelles formes d’action peuvent entreprendre les artistes à partir de leurs contextes et de leurs domaines de travail ? », invite les participants à explorer des initiatives concrètes et à s’engager dans des dialogues constructifs. Ce questionnement s’inscrit dans une volonté de réfléchir à l’impact de la création artistique dans un contexte mondial complexe.

Une attention particulière sera portée aux œuvres et démarches des artistes palestiniens, libanais et marocains. L’objectif est de mettre en avant les liens qui unissent ces créateurs, leur permettant de partager leurs imaginaires, mémoires et aspirations, et d’envisager ensemble d’autres possibles. Théâtre, danse, poésie, littérature, musique et cinéma se croiseront dans des lieux emblématiques de Casablanca, créant ainsi un dialogue entre les disciplines artistiques et les publics.

Une programmation riche et variée

L’édition 2024 propose une série de performances, d’ateliers participatifs, de projections et de conférences. Parmi les moments phares :

Performances artistiques Danse : La Lecture de Nacera Belaza (Algérie), avec Meryem Jazouli (Maroc), au Théâtre 121 de l’Institut français de Casablanca. Atlas de Radouane Mriziga (Maroc) à La Coupole. Théâtre : Seul en scène de Faouzi Bensaidi (Maroc), interprétant des textes de Mahmoud Darwish au Théâtre 121. Concert : Terrae Incognitae avec Kamilya Jubran (Palestine), Floy Krouchi (France) et Youmna Saba (Liban).

Projections de films Foragers de Jumana Manna. The Memory de Mohamed Molas, suivi d’une discussion au Cinéma Ritz.

Ateliers participatifs Atelier du regard animé par Youness Anzane avec de jeunes participants au Centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen. Ordinary Sounds, atelier de danse mené par Khouloud Yassine (Liban) avec des femmes du quartier Sidi Moumen. Création sonore encadrée par Sara Médiouni et Fayçal Lahrouchi (Maroc).

Lectures et conférences Lectures poétiques avec Lorie-Joy Ramanaïdou (France) et Danya Hammoud (Liban). A Woman’s Wrath de Rana Issa (Palestine) à ThinkArt. Conférences telles que Théâtre en dialogue avec Chrystelle Khodr (Liban) et Khulood Bassel (Palestine).

Exposition رساالت Rassails, un projet de correspondances entre artistes et penseurs, conçu spécialement pour l’événement.



Une organisation soutenue par des acteurs majeurs

Dérive Casablancaise est organisée par l’Association Les Rencontres de la Danse (AR2D), sous la direction artistique de Meryem Jazouli. L’événement bénéficie du soutien de nombreuses institutions, parmi lesquelles le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Conseil de la Ville de Casablanca, l’Institut français du Maroc, ainsi que des partenaires locaux tels que la Fondation Ali Zaoua et le Centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen.

Une invitation à l’engagement artistique

Cette deuxième édition s’inscrit dans une démarche visant à renforcer les liens humains et artistiques entre les créateurs, tout en interrogeant leur rôle dans un monde en mutation. Casablanca devient ainsi, le temps de cet événement, un espace de dialogue et de collaboration pour réinventer les possibles à travers les arts.

