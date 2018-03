PARTAGER Départ de Nice de la 28ème édition du Rallye Aïcha des gazelles

Le coup d’envoi de la 28-ème édition du Rallye Aïcha des gazelles a été donné, samedi après-midi à Nice, avec la participation de plus de 300 femmes de différentes nationalités.

Les participantes se sont dirigées vers la ville portuaire de Sète (sud-est) où elles doivent prendre le bateau en direction du Maroc.

A cette occasion, la fondatrice et directrice générale de ce Rallye a indiqué que les participantes à cette aventure 100 pc féminine portent les valeurs de partage, de solidarité et d’entraide, mettant l’accent sur la place accordée par le Rallye au développement durable et à la dimension écologique en consacrant une catégorie à part entière aux véhicules électriques.

Le Rallye se veut aussi un message à toutes les femmes en leur montrant qu’elles peuvent s’exprimer autrement, s’assumer et s’accomplir, a-t-elle dit, ajoutant que cette édition se distingue par la participation de nouvelles nationalités notamment des Chinoises et des Australiennes.

Pour sa part, le maire de la ville de Nice, Christian Estrosi a affirmé que ce rallye est une compétition formidable où la détermination des coureuses est essentielle, exprimant ses remerciements aux organisateurs qui, depuis des années, choisissent cette ville française pour marquer le début de cette course.

Des femmes de 20 à plus de 60 ans, de 16 nationalités différentes, célèbres ou non, vont toutes faire preuve de concentration, ténacité et d’une grande humanité pour se retrouver dans le désert et devenir « Gazelle », selon les organisateurs.

Ces femmes, Chef d’entreprises, ingénieures, dentistes, comptables, étudiantes, mannequins ; amies, sœurs, collègues, mères de famille ou grand-mères, seront aux volants de leurs 4×4, crossover, camion, quad, moto ou véhicules électriques.

Il s’agit d’un rallye unique et inégalé basé sur la navigation hors-piste, sans GPS, ni applications smartphone, mais uniquement avec des cartes, une boussole et une règle.

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc repose ainsi sur une navigation à l’ancienne, précisent les organisateurs, soulignant qu’il est inutile de capitaliser sur la vitesse, l’objectif étant d’effectuer le minimum de km entre les coordonnées de départ et d’arrivée de chaque étape jalonnée de balises.

Pilotes et navigatrices devront franchir les obstacles ou au contraire les contourner, quitte à effectuer des détours mais être assurées d’arriver dans les temps impartis pour valider les balises et ne pas être pénalisées, expliquent-ils.

Par ailleurs, une catégorie à part entière de véhicules électriques a fait son entrée pour la première fois dans le rallye. En plus de maîtriser l’orientation, cette catégorie demande des aptitudes à l’éco-conduite puisque les concernées doivent gérer l’autonomie sur chaque étape d’un parcours spécifique hors dunes.

Cette nouvelle catégorie « E-Gazelles » s’inscrit logiquement dans la démarche environnementale du rallye : le seul au monde à être certifié ISO 14001. Les 165 équipages devront parcourir plus de 1.300 km en 6 étapes dans le désert dont 2 marathons, c’est-à-dire deux jours d’affilés sans retour au bivouac et nuit en autonomie dans le désert.

Les épreuves au Maroc sont prévues entre le 21 et le 29 mars, alors que l’arrivée officielle du Rallye Aïcha des Gazelles est programmée pour le 31 mars à Essaouira.

LNT avec MAP