Des dégâts enregistrés entre Ouezzane et Chefchaouen, suite aux fortes précipitations

Des dégâts ont été enregistrés sur la route nationale n° 13 entre Ouezzane et Chefchaouen, suite aux fortes précipitations, indique mercredi un communiqué du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

La pluviométrie enregistrée à la province d’Ouezzane a atteint un record de 150 mm durant les six derniers jours, ce qui a provoqué la surélévation d’Oued Zendoula et causé le ravinement du remblai de la route nationale n°13 au niveau du point kilométrique 84 « la section reliant Ouezzane à Chefchaouen » et la destruction d’une partie de la chaussée, explique le communiqué, ajoutant que ces dégâts ont provoqué des perturbations de la circulation sur cette section à partir du 05 mars. Les fortes précipitations qu’a connues le Royaume, depuis le 28 février dernier, notamment dans les provinces de Chefchaouen, Ouezzane, Larache, Al Hoceima et Taounate, ont provoqué des crues de plusieurs Oueds et chaâba occasionnant des perturbations de la circulation sur certains axes routiers, précise le communiqué.

Immédiatement après la constatation de ces perturbations sur cette route nationale, les brigades de l’entretien routier relevant de la Direction Provinciale de l’Equipement, du Transport, de la logistique et de l’Eau d’Ouezzane ont été mobilisées pour assurer une signalisation adéquate, ainsi que des gardiens pour surveiller de manière continue l’état de cette section.

Ces interventions ont permis, en collaboration avec les autorités locales, une bonne gestion de la circulation par alternance par demi-chaussée sur cette section, assure le ministère.

De ce fait, un comité technique a été constitué en urgence, composé des responsables centraux de la Direction des Routes, des responsables régionaux de Tanger et des responsables provinciaux d’Ouezzane pour se pencher sur les mesures et les actions à entreprendre, à savoir l’établissement d’une déviation localisée moyennant l’élargissement de la route du côté talus et qui introduira une perturbation de la circulation durant les prochaines 48h.

Le ministère affirme dans ce contexte, de rester à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite en cas d’urgence à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail (www.equipement.gov.ma) et la nouvelle application « MaRoute » téléchargeable sur Smartphone, ou contacter le centre de permanence de la Direction des Routes sur le numéro de téléphone 05.37.71.17.17.

LNT avec Map