Destination touristique de premier choix, Saïdia Resorts inaugure un nouveau concept artistique et musical, il s’agit du tout premier festival de musique électronique dans la région : « Spring Break Saïdia Resorts ». L’événement sera organisé les 28 et 29 avril 2023 au Radisson Blu Resort Saïdia Beach et vise à promouvoir une culture de liberté, d’ouverture d’esprit et de tolérance.

Cette ambiance positive et inclusive permettra aux visiteurs de profiter pleinement de la musique et de l’atmosphère festive tout en renforçant l’image de la destination, expliquent les organisateurs. Le festival « Spring Break » Saïdia Resorts sera l’occasion de réunir une multitude d’artistes de la musique électronique et de découvrir les talents de Perezo, Monile, Satoshie Tomiee, Unes, Anthony Pappa, Choujaa, Tom Haimox, David Penn, Nathabes, Lehar et Fedele.

