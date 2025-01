Dari Couspate, société cotée à la Bourse de Casablanca, a annoncé avoir soumis une offre à la société Les Grandes Semouleries du Maroc S.A. (GSM), un de ses principaux fournisseurs historiques, portant sur l’acquisition par Dari de l’ensemble de ses actifs industriels.

« Ce projet d’acquisition concerne l’ensemble des actifs corporels appartenant à GSM notamment une semoulerie (moulin) de blé dur d’une capacité de 240 tonnes par jour, située à Casablanca », précise Dari Couspate dans un communiqué publié sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), faisant savoir que cette offre a été acceptée par GSM.

Cette opération stratégique d’intégration verticale permettra à Dari de sécuriser ses approvisionnements en matières premières, de créer des synergies opérationnelles et d’anticiper les défis d’un marché en constante évolution, souligne la même source.

Par cet investissement, Dari souhaite également poursuivre son engagement à promouvoir l’excellence du « Made in Morocco » sur sa filière industrielle.

« La réalisation de cette opération est soumise à un certain nombre de conditions suspensives dont les due diligences en cours et l’obtention des autorisations réglementaires requises. Les parties ont pour objectif de réaliser cette opération au plus tard le 26 mars 2025 », conclut le communiqué.

LNT avec Map

Partagez cet article :