PARTAGER Dakhla et ses potentialités au centre d’un voyage de presse

La ville de Dakhla accueille du 22 au 25 février des représentants de la presse nationale et internationale en provenance de France, d’Espagne, de Belgique, etc.

Initié par le Conseil régional de Dakhla Oued Eddahab et l’association Nord Sud Action, sous le thème «Dakhla et ses sept merveilles de la nature», ce voyage de presse a pour but de faire connaître les opportunités d’investissement et les potentialités économiques qui caractérisent la région de Dakhla Oued Eddahab, dans les domaines de la pêche, du tourisme et de l’agriculture.

A cette occasion une conférence a été donnée, en présence de M. Yanja El Khattat, président de la région, afin d’exposer aux conviés toutes les informations et données sur la ville et ses environs.

Lors de son intervention, M. El Khattat a présenté le plan de développement de la région (PDR), qui a été lancé en février 2017 et auquel une enveloppe de 17.7 milliards de dirhams a été dédiée, dont 6,6 milliards alloués par l’Etat.

Le PDR prévoit la réalisation de 7 programmes structurants qui devraient contribuer à la valorisation des produits de la pêche pour une enveloppe de 1,2 milliard de dirhams, mais aussi au développement de l’aquaculture (2,8 MMDH). La construction d’une station de dessalement de l’eau de mer pour l’agriculture d’une capacité de 100 000 m3/jour est également prévue pour un budget de 1,3 milliards de dirhams. « Ces programmes structurants portent aussi sur la réalisation du port Dakhla Atlantique dont le montant d’investissement s’élève à 6 MMDH », a souligné le président.

En plus de ces grands projets, la région s’est dotée de programmes de proximité pour une enveloppe de 2,6 MMDH dans le but de combler les déficits en infrastructures et en matière de développement humain.

Cette conférence a été marquée par la signature d’une convention entre l’Association Nord Sud Action, le Conseil régional du Tourisme et la Radio Turismo espagnol pour la promotion de la destination Dakhla en Espagne.

A. Loudni