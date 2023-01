La banque d’affaires BMCE Capital Conseil a participé récemment à la 2ème édition de la Caravane Régionale Durable organisée à Dakhla par le Cluster ENR, sous le thème « promotion et sensibilisation à l’adoption des technologies propres et au développement des projets verts ».

Initiée par le Cluster ENR, cette caravane a réuni plus d’une centaine d’acteurs industriels et financiers afin de mettre en avant les principales opportunités et potentiel d’investissement dans les filières vertes au niveau de la Région Dakhla Oued Eddahab, indique un communiqué de la filiale de BANK OF AFRICA – BMCE Group.

En outre, cet évènement était une occasion de présenter les principaux projets existants, en cours de développement ou à venir dans le solaire, l’éolien et le dessalement, rapporte la même source.

Plusieurs personnalités étaient présentes à cet évènement, notamment, la ministre de la Transition énergétique et du Développement Durable, Leila Benali, le Wali de la Région Dakhla Oued Eddahab, Lamine Benomar, le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services, Jamal Boussif, et le Directeur Général du Centre Régional d’Investissement de cette même région, Mounir Houari.

La Caravane Région Durable a permis à BMCE Capital Conseil de rencontrer des opérateurs publics et privés afin de les accompagner dans leurs projets, de leur structuration financière à leur financement en dette et en fonds propres.

Au cours de cette 2ème édition, la banque a mis en avant son expérience dans le domaine et ses références en Partenariats Public-Privés (PPP) accumulées ces dernières années, notamment dans le cadre de projets énergétiques et de délégation de services publics.

