L’équipe des Dacia Sandriders a achevé sa phase initiale d’essais dans le cadre de ses préparatifs pour le Dakar, ultime défi de sport automobile qu’elle relèvera pour la première fois en janvier 2025.

En effet, après une vérification des systèmes au « Millbrook Proving Ground » situé au Royaume-Uni, l’équipe des Dacia Sandriders a passé quatre jours sur la base d’essais de Sweet Lamb au Pays de Galles pour sa première séance d’essais en conditions réelles. L’équipe s’est ensuite rendue à Château de Lastours, en France, pour quatre autres jours d’essais intenses où les trois équipages ont eu la possibilité de tester le Sandrider, équipé de pneumatique BF Goodrich, sur les terrains rocailleux et exigeants du domaine occitan.

Cristina Gutiérrez a pris le volant du Sandrider pendant deux journées de tests au Pays de Galles avant que Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes, poursuive la phase d’essais et de développement.

Nasser Al-Attiyah, multiple vainqueur du Dakar, a eu un premier aperçu de la puissance du Sandrider sur la base de Château de Lastours pendant deux jours : ‘‘ Ma première prise en main du Sandrider a eu lieu la semaine passée sur les bases cassantes de Château de Lastours et j’ai vraiment été impressionné. Je l’ai trouvé facile à conduire, rapide et puissant. Nous avons parcouru 270 kilomètres le premier jour et autant le deuxième jour. Il n’y a eu aucun problème et nous avons pris beaucoup de plaisir dans la voiture. C’est de très bon augure pour les prochains tests et j’ai hâte d’aller au Maroc’’.

Sébastien Loeb est retourné dans le cockpit pour une journée et demie, tandis que Cristina Gutiérrez a clôturé la séance : ‘‘ Les essais se sont très bien déroulés. J’ai fait une journée au Royaume-Uni et deux jours en France. Nous avons travaillé sur les suspensions et le différentiel pour trouver un bon équilibre avec la voiture et je suis vraiment satisfait du résultat. Le moteur a très bien fonctionné dès le début et nous n’avons pas eu de problème avec la voiture. C’est la première fois que je pilote une voiture aussi aboutie dès les premiers roulages et j’ai hâte de poursuivre les essais au Maroc’’.

Tiphanie Isnard, directrice de l’équipe des Dacia Sandriders, a confirmé pour sa part que la phase initiale d’essais avait dépassé les attentes avec très peu de problèmes rencontrés par les trois équipages ainsi que l’équipe technique.

L’équipe se prépare maintenant pour la prochaine séance de développement prévue au Maroc du 28 juin au 5 juillet. Le Sandrider sera mis à l’épreuve sur un terrain similaire à celui du Dakar, manche d’ouverture du Championnat du monde de rallye-raid de la FIA qui sera organisé du 3 au 17 janvier 2025 en Arabie Saoudite.

H.Z

