Deux mois après son lancement industriel en grande pompe à Mellousa, Dacia Jogger s’apprête à offrir à la marque romaine une nouvelle aventure, celle d’une voiture tournée beaucoup plus vers les jeunes et les familles plutôt branchées. Polyvalent, Dacia Jogger veut prendre le meilleur de chaque catégorie : l’habitabilité et volume de chargement d’un ludospace et les attributs d’un SUV. Il incarne ainsi le positionnement et l’esprit de Dacia et s’adresse aussi bien aux particuliers, artisans qu’aux entreprises. Ce modèle « Made in Morocco » sera commercialisé dès le 20 septembre dans l’ensemble du réseau Dacia au Maroc à partir de 190 900 Dhs.

Lancée dans un premier lieu en version thermique, en attendant l’hybride 140 avant la fin de l’année en cours, la nouvelle Jogger arrive avec au menu une panoplie de nouveautés, mais surtout avec une ligne parfaitement soignée. Proposée en versions 5 et 7 places, la voiture se décline en trois niveaux de finition, Essential, Expression et Extreme.

Pour le DG de Dacia, Denis Le Vot, Dacia bouscule une nouvelle fois les codes et réinvente un véhicule familial polyvalent et abordable : « En 5 ou 7 places, Jogger incarne parfaitement le positionnement et l’esprit de Dacia. Polyvalent par son habitabilité et sa modularité record, attirant par son design baroudeur, Jogger est une invitation à l’aventure. Jogger renforce l’engagement de Dacia de rendre la mobilité accessible à tous, une mobilité durable puisqu’il sera prochainement proposé avec une motorisation hybride. En famille et pour toutes les activités quotidiennes ou de loisir, Jogger est le compagnon idéal ».

Sur la route, la voiture a fait preuve d’une tenue de route très correcte. Le moteur Diesel Blue dCi 102 ch exclusivement fabriqué pour le marché local, ne déçoit pas. Au volant, la voiture procure un bon plaisir de conduite grâce une série d’options et de technologies tendance et à ses équipements modernes et sécurisés, notamment les feux de jour et de croisement à LED, le détecteur d’angle mort et le système de stationnement avec radar arrière et avant ainsi que la caméra de recul. Son offre multimédia complète avec le Media display 8’’ ou la Media Nav, la climatisation automatique et les cartes mains libres sont autant d’équipements qui améliorent l’usage au quotidien.

Côté mécanique, Dacia Jogger est équipé du moteur 1,5 dCi 102 ch avec une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. La consommation moyenne du moteur se situe à 4.3L/100km en 5 places et 4.4L/100km en 7 places. A la fin de l’année 2024, la version hybride 140 viendra compléter la gamme de motorisations. Dacia Jogger sera le premier modèle Dacia à bénéficier de la technologie hybride.

H.Z

Partagez cet article :