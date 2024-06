Un total de 12.795 personnes ont bénéficié du programme Daam Sakane, dont 43% de femmes, a révélé lundi la ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Zahra Mansouri.

La ministre a expliqué, en réponse à une question orale à la Chambre des représentants, que 40% des personnes concernées bénéficieront d’une aide au logement dont le coût est inférieur à 300.000 dirhams, alors que 60% vont bénéficier d’une aide au logement dont le prix oscille entre 300.000 et 700.000 dirhams, soulignant que le montant total de l’aide accordée s’élève à 1,05 milliard de dirhams.

Elle a ajouté que le nombre d’inscrits à ce programme a atteint, depuis son lancement le 02 janvier dernier et jusqu’au 03 juin, 76.190 personnes, notant que 90% d’entre eux remplissent les conditions pour bénéficier de l’aide et que 23% des demandes sont soumises par les Marocains du monde, dont 38% sont des femmes.

Dans ce contexte, Mme Mansouri a affirmé que le programme Daam Sakane a réalisé des indicateurs positifs, notamment une augmentation de 21% de l’indice de consommation du ciment en avril 2024 par rapport à avril 2023, la création de 19.000 emplois, la réalisation de 5 milliards de dirhams de transactions immobilières, une hausse de 1,4% des prêts destinés au logement entre mars 2023 et mars 2024 ainsi que ceux destinés aux promoteurs immobiliers (+4,2% au cours de la même période).

Dans sa réponse à une autre question orale sur la procédure d’autorisation de construire dans les zones rurales, elle a indiqué que son département a déployé des efforts considérables pour accélérer la généralisation de la couverture des collectivités territoriales en documents d’urbanisme durant les dernières années, notant que 269 documents d’urbanisme ont été approuvés jusqu’à fin mai 2024 et 1.289 collectivités territoriales ont été couvertes sur un total de 1.503, soit 86%.

Concernant le milieu rural, la ministre a indiqué que 1.077 collectivités territoriales ont été couvertes sur un total de 1.282 collectivités, en plus de l’approbation au cours des deux dernières années du schéma d’aménagement de Sahl Karte (province de Driouech) et de 79 autres schémas d’aménagement et la publication d’une circulaire conjointe avec le ministère de l’Intérieur pour la simplification des conditions de délivrance des autorisations en milieu rural.

Elle a expliqué que cette mesure a permis une augmentation de l’ordre de 45% du nombre des autorisations, ajoutant que son département œuvre actuellement pour l’amélioration du système juridique par l’actualisation de la loi 12.90, avant son approbation dans les prochaines semaines, en plus du projet de loi relatif à la création d’agences régionales d’urbanisme et d’habitat.

LNT avec Map

