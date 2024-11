La deuxième édition du Cybersecurity Day, organisée à Casablanca par Cyberforces en partenariat avec Wavestone, a confirmé son rôle stratégique dans le renforcement de la cybersécurité au Maroc. Rassemblant experts, décideurs et acteurs publics et privés, cette journée a exploré le thème : « De la résilience à l’accélération : quelles priorités pour le Maroc face aux cyber-menaces en 2025 ? ».

Reda Bakkali, CEO de Cyberforces, a ouvert l’événement en soulignant l’urgence de la situation : le coût de la cybercriminalité mondiale a dépassé 8 000 milliards de dollars en 2023, avec une croissance annuelle de 15 %. Il a également rappelé que la cybersécurité est devenue indispensable pour la pérennité des entreprises et des nations, mettant en avant l’engagement de Cyberforces à fournir des solutions innovantes et adaptées.

Selon Romain Fouchereau, Senior Research Manager chez IDC, le Maroc a subi 52 millions de cyberattaques en 2023, dues principalement à des vulnérabilités humaines et techniques. Pourtant, grâce à une stratégie proactive, le pays s’est hissé au rang de Tier 1 dans l’indice mondial de cybersécurité 2024, rejoignant les 47 nations les plus performantes.

L’essor de l’intelligence artificielle (IA) a occupé une place centrale dans les débats de cette deuxième édition. Si 70 % des professionnels observent des cyberattaques amplifiées par l’IA, celle-ci offre également des solutions prometteuses pour améliorer la détection et la réponse aux menaces. Thomas Argheria, AI Security Manager chez Wavestone, a présenté une démonstration percutante sur les risques liés aux deepfakes, accompagnée de recommandations pour améliorer les mécanismes de détection.

De leur côté, Marouane Akrab d’Attijariwafa Bank et Abdel Regragui de Dell Technologies ont partagé des perspectives sur l’utilisation de l’IA pour la gestion des risques, la détection des fraudes et la cybersécurité. Abdel Regragui a toutefois souligné que l’IA ne remplacera jamais l’humain, insistant sur sa complémentarité avec les capacités humaines.

Promouvoir les talents locaux et l’innovation

Un des moments forts de l’événement a été le concours de hacking Capture The Flag, organisé avec le club INSEC de l’ENSIAS. Ce concours, qui simulait des scénarios réels, a récompensé des étudiants prometteurs des grandes écoles marocaines, soulignant l’importance de former une nouvelle génération de professionnels en cybersécurité.

Par ailleurs, Reda Bakkali a annoncé le lancement de la CyberAcadémie, une structure dédiée à la formation continue des talents, visant à pallier le déficit de 3,7 millions de professionnels dans le secteur. « Nous voulons faire du Maroc un acteur clé de la cybersécurité, capable de transformer les défis en opportunités », a-t-il déclaré.

Des priorités pour l’avenir

Les participants ont également abordé les défis posés par la digitalisation rapide, notamment dans des secteurs comme l’agriculture et les services publics. Des experts comme Bouziane Bekkioui de La Poste Maroc et Abdelali Hammadi des Domaines Agricoles ont détaillé les mesures innovantes adoptées pour protéger leurs systèmes face à des menaces de plus en plus sophistiquées.

A. Loudni

