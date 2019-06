PARTAGER Crise migratoire : Trump suspend ses sanctions à l’encontre du Mexique

Le président américain Donald Trump a indiqué vendredi soir que les tarifs douaniers que Washington comptait imposer à partir de lundi aux exportations mexicaines étaient « indéfiniment suspendus » après que les deux pays soient parvenus à un accord sur la crise migratoire.

« Je suis heureux de vous informer que les Etats-Unis d’Amérique sont parvenus à un accord signé avec le Mexique », a tweeté le Locataire de la Maison Blanche, notant que « les tarifs qui devaient être mis en place lundi par les Etats-Unis contre le Mexique sont en conséquent suspendus indéfiniment ».

« Le Mexique, en contrepartie, a accepté de prendre de fortes mesures pour endiguer le flux de migrants à travers le pays vers notre frontière sud », a-t-il expliqué, ajoutant que « ceci est fait pour réduire, de manière significative, voire éliminer, l’immigration clandestine en provenance du Mexique vers les Etats-Unis ».

Cette décision intervient au bout de trois jours d’un marathon de négociations à Washington entre une délégation de diplomates mexicains et l’administration Trump. Les discussions entre le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebdrard, et les responsables du département d’Etat, ont duré plus de 11 heures vendredi.

Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l’immigration clandestine l’une de ses priorités, avait accusé le Mexique de ne rien faire ou presque pour freiner le passage sur son sol de migrants d’Amérique centrale qui finissent par entrer clandestinement aux Etats-Unis.

Malgré les réticences des milieux économiques américains et de certains de ses alliés républicains, le Locataire de la Maison blanche avait menacé d’appliquer dès le 10 juin une taxe de 5% sur tous les biens provenant du Mexique, qui pourrait augmenter progressivement jusqu’à 25% le 1er octobre.

LNT avec agences