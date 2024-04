Le Centre Régional d’Investissement Marrakech-Safi vient de tenir son premier conseil d’administration de l’année 2024, présidé par Monsieur Farid Chourak, Wali de la Région de Marrakech-Safi, Gouverneur de la Préfecture de Marrakech. L’ordre du jour comprenait le bilan des réalisations du Centre pour l’année 2023 et les performances de ses activités.

Dans son mot d’ouverture, le Wali a rappelé les orientations royales pour promouvoir et attirer les investissements. Le Directeur Général par Intérim du CRI a ensuite présenté les réalisations de l’année écoulée. Ainsi, sur l’année 2023, la Commission Régionale Unifiée d’Investissement a approuvé 547 projets pour un montant total de plus de 119,9 Milliards de Dirhams, enregistrant ainsi une augmentation significative par rapport à l’année précédente. Le secteur du tourisme a dominé en nombre de projets approuvés, tandis que le secteur des énergies et mines a été prédominant en termes d’investissement, notamment grâce au programme de l’OCP.

En termes d’accompagnement des investisseurs, plus de 557 projets ont bénéficié d’un soutien personnalisé, principalement en phase de préinvestissement et d’identification de foncier. Le CRI a également renforcé son offre de services pour stimuler l’entrepreneuriat régional, avec 2 700 porteurs de projets sensibilisés et 1 200 bénéficiaires de INTELAK BOOST LAB.

Des initiatives d’impulsion économique ont été soulignées par le DG par Intérim du CRI. Celles-ci comprennent des études sectorielles, des analyses statistiques de l’attractivité régionale, ainsi que des contributions aux réflexions urbanistiques pour faciliter l’accueil des investissements. Une campagne d’outreach en Espagne et deux enquêtes sur le climat des affaires ont également été menées en 2023.

En conclusion, le Wali a ordonné la création d’une Commission Permanente chargée du suivi des projets d’investissement, visant à rendre compte de leur réalisation lors des prochains conseils. Il a également insisté sur l’importance d’améliorer la qualité de service et d’accueil dans toutes les administrations régionales, ainsi que sur la nécessité de renforcer la synergie entre les programmes de développement territoriaux au niveau régional.

