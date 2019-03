PARTAGER Crémai 2019 : Les professionnels de la restauration se retrouvent à Casablanca

Casablanca abritera, du 19 au 22 mars, la 9ème édition du Crémai, Carrefour International des professionnels de la restauration, de l’alimentaire et de l’industrie hôtelière.

Organisé par le Groupe Rahal en partenariat avec différentes fédérations de métiers et institutionnels, le salon abritera, comme chaque année, le tournoi officiel des chefs, seule compétition continentale accréditée par les instances internationales menant à la coupe du monde de la pâtisserie, à la sélection nationale Bocuse d’Or, à la coupe du monde de la boulangerie et à la coupe du monde des glaciers.

Dans ce registre, les chefs et ouvriers de ces disciplines de plusieurs pays d’Afrique participeront aux sélections continentales pour les finales africaines et mondiales par spécialité expliquent les organisateurs.

Il est à noter que les concours Crémai ont permis au Maroc de disposer de sélections nationales en pâtisserie, boulangerie, cuisine et glace. Des sélections qui ont fait honneur au drapeau national à travers plusieurs compétitions mondiales.

Le Trophée Rahal pour la Gastronomie Marocaine, dédié à la mémoire de Feu Rahal Essoulami et organisé depuis la 6ème édition, reste un des moments forts de ce salon. « Ce Trophée englobe notamment le concours des meilleurs espoirs de la profession, véritable levier professionnel pour les jeunes chefs marocains », soulignent les initiateurs de l’événement.

Un programme de conférences est aussi planifié en marge des compétitions, présentant des thèmes variés se rapportant à la gastronomie, l’hôtellerie, etc. et animées par des experts dans le domaine.

Etalé sur une surface de 14 000 m² regroupant l’offre marocaine et internationale pour les métiers de l’hospitalité, Crémai attend près de 20 000 visiteurs pour cette 9ème édition.

« Ils viennent des 4 coins du Maroc et des pays avoisinants pour initier des projets, investir, acquérir, renouveler leurs infrastructures, installations et équipements, pour choisir leurs partenaires et fournisseurs, pour signer des contrats, ou pour se tenir informés des tendances et des nouveautés » souligne M. Kamal Rahal, DG du Groupe Rahal et Président de la Fédération des arts culinaires.

Crémai a été initié pour accompagner les différents chantiers touristiques du royaume avec pour ambition de faire participer le Maroc à toutes les complétions africaines susceptibles de le qualifier pour les rencontres mondiales.

AL