La flambée des taux immobiliers tant redoutée suite à la dégradation des conditions monétaires ne se matérialise pas pour le moment. En moyenne, ils se sont établis à 4,55% en mai selon le baromètre d’Afdal.ma. Ils n’ont pas connu de réels changements depuis le réajustement de février. C’est le signe que les banques continuent de soutenir la demande de crédits immobiliers des particuliers avec des conditions attractives.

En mai, le taux moyen pour les prêts immobiliers s’est établi à 4,55%, légèrement inférieur à celui enregistré en avril (4,57%). Cette diminution témoigne d’une stabilité relative sur le marché, les taux ne connaissant pas d’augmentation significative depuis le réajustement opéré en février.

Sur une durée de 15 ans, le taux moyen s’élève à 4,50%, ce qui représente une option avantageuse pour les emprunteurs souhaitant rembourser leur prêt plus rapidement. En revanche, les taux sur une durée de 25 ans et plus restent légèrement plus élevés, atteignant 4,75%. Néanmoins, ces taux demeurent attractifs dans un contexte où les experts anticipaient une hausse vers la barre des 5%. La flambée redoutée suite au resserrement de la politique monétaire et à l’emballement des taux obligataires ne se matérialise pas pour le moment. C’est le signe que les banques continuent de soutenir la demande de crédits immobiliers des particuliers avec des conditions attractives.

‘‘Dans l’ensemble, la stabilité des taux immobiliers offre aux emprunteurs des opportunités intéressantes pour concrétiser leurs projets immobiliers. Mais, les réflexes doivent rester les mêmes. Pour maximiser les chances d’obtenir un prêt avantageux, il est toujours intéressant de mettre les banques en concurrence ou de passer par un spécialiste. Malgré le statu quo actuel, il convient de rester vigilant et de surveiller l’évolution du marché. Les taux peuvent fluctuer à l’avenir en fonction de divers facteurs économiques’’, explique-t-on auprès de la plateforme.

Dans un marché qui reste difficile, le montant moyen emprunté pour acquérir un bien s’est établi à 754.057 Dhs depuis le début de l’année dont 728.454 Dhs pour les salariés, les plus gros clients des banques, a relevé le courtier Afdal.ma. De même, l’apport moyen ressort en hausse, s’établissant à 313.758 Dhs au deuxième trimestre. L’activité sur la plateforme du courtier est marquée par le dynamisme des femmes. Celles-ci ont réalisé plus de la moitié des simulations depuis le début de l’année. Par ailleurs, les MRE représentent 14% des acheteurs depuis le début de l’année.

