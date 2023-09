Selon Afdal.ma, le comparateur de crédit immobilier en ligne, les taux immobiliers ont subi des changements plus ou moins importants en début d’année, mais depuis quelques mois, c’est le statuquo. Et de préciser que si le crédit coûte plus cher, les emprunteurs affichent, de leur côté, de meilleurs revenus. Les émoluments moyens déclarés sur ladite plateforme ressortent à 19.258 Dhs, par rapport à 17.073 Dhs en 2022 et 12.762 Dhs en 2021.

« L’été a été relativement calme sur le front des taux immobiliers. Depuis quelques mois, les grilles tarifaires des banques n’ont pas connu de réelles modifications. Si le crédit est un chouia plus cher (la hausse est moins importante qu’anticipée), dans le même temps, les personnes qui veulent acheter une maison affichent de meilleurs revenus, en témoignent les déclarations sur Afdal.ma. En moyenne cette année, ceux qui veulent devenir propriétaires déclarent gagner 19.258 Dhs par mois, contre 17.073 Dhs en 2022 et 12.762 Dhs en 2021’’, explique Afdal.ma, ajoutant qu’en général, pour obtenir un prêt immobilier à des conditions intéressantes, il est essentiel d’avoir une situation professionnelle solide. Cela signifie généralement être en contrat à durée indéterminée (CDI) ou, si vous avez votre propre entreprise, avoir des finances stables depuis plusieurs années et être en mesure de le prouver.

Parmi les salariés en CDI, les fonctionnaires font partie des profils les plus privilégiés par les banques. Il faut savoir que les meilleures offres bancaires sont généralement réservées aux ménages ayant des revenus importants et empruntant des sommes élevées sur des durées relativement courtes, indique-t-on auprès d’Afdal.ma, notant que la hausse des taux aura donc des conséquences différenciées selon le profil des emprunteurs. Pour un cadre, l’impact ne sera pas le même que pour un employé. Les profils « premium » réunissant toutes les conditions favorables ont la possibilité de se financer à des conditions favorables. En revanche, les ménages avec des revenus modestes et les plus jeunes sont susceptibles d’être les plus affectés par la conjoncture. Pour ces derniers, les taux appliqués au troisième trimestre sont 55 points de base plus élevés qu’en début d’année. Toutes choses égales par ailleurs, une augmentation de la durée d’octroi permet d’accroître le pouvoir d’achat immobilier. Environ 15% des simulations portent sur une durée de prêt supérieure à 25 ans…

H.Z

