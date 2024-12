Dans son analyse, la plateforme Afdal.ma souligne que l’annonce récente de la baisse du taux directeur par Bank Al-Maghrib marque un tournant stratégique pour le marché des crédits immobiliers au Maroc, tout en notant que cette mesure vise à rendre l’accès au financement plus accessible et à renforcer la compétitivité entre les banques.

Dans le même sens et à travers une analyse des données actualisées d’Afdal.ma, 1er comparateur de financement habitat au Maroc recensant plus de 5 000 offres provenant de plus d’une dizaine de partenaires bancaires, la plateforme ambitionne de contribuer à un aperçu des meilleures opportunités pour les emprunteurs selon leur profil.

Dans cette comparaison, le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) a été pris en compte. Ce dernier inclut non seulement le taux d’intérêt nominal, mais aussi le coût de l’assurance Décès Invalidité (D.I.) et la TVA. Ce mode de calcul reflète la véritable compétitivité des banques et l’impact global pour les emprunteurs.

Les fonctionnaires et les salariés du secteur privé continuent de bénéficier des taux les plus compétitifs, avec des TAEG démarrant à 5,38 %. Ces conditions avantageuses concernent particulièrement les montants moyens et élevés. Les Marocains Résidant à l’Étranger (MRE), salariés du secteur privé, accèdent également à des offres intéressantes, avec des TAEG à partir de 5,61 % selon la banque et le montant du financement, notamment pour des tranches de 400 000 MAD, 900 000 MAD et 1,3 Millions MAD.

Les agriculteurs et indépendants restent confrontés à des conditions plus exigeantes, avec des TAEG dépassant souvent 5,88 %, voire atteignant des taux supérieurs à 7 % pour certains profils comme les commerçants. Enfin, les emprunteurs des hautes tranches de financement (CSP A++) bénéficient des meilleures conditions du marché, avec des TAEG à partir de 5,28 % pour des montants supérieurs à 4 Millions MAD, selon les banques les mieux classées.

Et d’ajouter que la réduction récente du taux directeur par Bank Al-Maghrib devrait entraîner une baisse progressive des taux hypothécaires, renforçant ainsi les opportunités pour les emprunteurs. Dans ce contexte, les banques cherchent à se positionner de manière plus agressive face à la concurrence, en adaptant leurs politiques commerciales.

Les commerçants et agriculteurs pourraient bénéficier d’une amélioration des offres si les banques adoptent des politiques plus inclusives. Une baisse généralisée des TAEG devrait rendre les offres encore plus attractives pour toutes les catégories d’emprunteurs.

Par conséquent, le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) est une base de comparaison fiable, car il inclut tous les coûts liés au crédit, notamment le taux d’intérêt nominal, les primes d’assurance Décès Invalidité et la TVA. Souvent négligée dans les comparaisons simplifiées, cette approche permet aux emprunteurs de mieux comprendre l’impact financier total de leur crédit et d’identifier les banques offrant le meilleur rapport qualité-prix.

Pour conclure, Afdal.ma explique que le marché hypothécaire marocain entre dans une phase dynamique où la compétitivité entre banques offre des opportunités intéressantes. Les emprunteurs sont invités à comparer attentivement les TAEG pour identifier les offres les mieux adaptées à leurs besoins.

H.Z

Partagez cet article :