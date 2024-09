Le mardi 10 septembre, la cérémonie de remise de la certification ISO 37001 version 2016 du Système de Management Anti-Corruption (SMAC) de Crédit du Maroc s’est tenue aux Arènes, siège social de la banque. Cet événement a eu lieu en présence des équipes de Crédit du Maroc et de Certi-trust, l’organisme certificateur.

Cette distinction récompense les efforts déployés par l’ensemble des équipes de Crédit du Maroc – au siège, dans le réseau et dans les filiales – pour s’approprier pleinement la politique de lutte contre la corruption, selon un communiqué du groupe.

Le Groupe Crédit du Maroc promeut la transparence, l’intégrité et la responsabilité à tous les niveaux, tant dans ses activités quotidiennes que dans ses relations avec ses clients et partenaires. La déontologie et l’éthique dans les affaires occupent une place centrale pour la banque. Ce souci constant de rigueur se traduit par la mise en place d’un Système de Management Anti-Corruption efficace et conforme aux meilleurs standards internationaux. Ce système, certifié selon la norme ISO 37001, permet de prévenir, détecter et contrer toute forme de corruption.

Ali Benkirane, Président du Directoire de Crédit du Maroc, a déclaré :

« Le renouvellement de notre certification ISO 37001 est une réaffirmation de notre engagement à maintenir et renforcer notre Système de Management Anti-Corruption, afin de garantir une conduite transparente dans l’exercice de toutes nos activités et opérations avec nos clients et partenaires, que ce soit au niveau de Crédit du Maroc ou de ses filiales. C’est également une réaffirmation de notre politique de tolérance zéro vis-à-vis de tout acte ou toute forme de corruption. »

LNT avec CdP

Partagez cet article :