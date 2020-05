PARTAGER Crédit du Maroc: Près de 14.000 demandes de report de crédits accordées

Près de 14.000 demandes de report des échéances de financements ont été accordées depuis le déclenchement de la pandémie du Covid-19 au Maroc par le Groupe Crédit du Maroc (CDM), a annoncé la Banque.

Dans un communiqué financier sur ses résultats consolidés au 1er trimestre 2020, le Groupe a indiqué avoir adopté et « continuera d’adapter toutes les mesures nécessaires pour soutenir et aider ses clients impactés par la crise sanitaire à traverser cette épreuve dans les meilleures conditions ».

Ainsi, outre le report des échéances crédits, ces mesures portent sur le financement des clients entreprises en situation difficile, notamment au travers de l’offre « Damane Oxygène », la forte contribution des agences à la distribution des aides de l’état sur l’ensemble du territoire, ou encore l’accompagnement au quotidien de tous les clients de Crédit du Maroc dont plus de 85.000 ont déjà été contactés, en identifiant pour chacun les solutions les mieux adaptées pour leur permettre de faire face à la crise, a relevé le Groupe.

Il a, en outre, rappelé qu’il s’est donné comme priorité, depuis le début de cette pandémie, d’assurer la sécurité de ses collaborateurs, de ses clients et de ses partenaires et de maintenir les activités essentielles pour l’ensemble de sa clientèle, tout en réaffirmant sa mobilisation à travers un dispositif complet assurant la continuité d’activité, notamment l’ouverture de 100% des agences bancaires et centres d’affaires, la mise en place du télétravail pour plus de 40% des collaborateurs du siège, l’équipement de 100% des guichets d’accueil en plexiglas, l’approvisionnement régulier des guichets automatiques et la facilitation des opérations à distance.

LNT avec CdP