Crédit du Maroc et AtlantaSanad Assurance ont signé, à compter du 1ᵉʳ janvier 2025, un accord de partenariat dans le domaine de la bancassurance. Cet accord permettra à la banque de proposer une gamme élargie de produits d’assurance et d’épargne à destination de ses clients particuliers et entreprises.

Une collaboration sous l’égide de Holmarcom Finance Company

Les deux entités, filiales de Holmarcom Finance Company, s’inscrivent dans la stratégie de développement du Pôle Finance du Groupe Holmarcom. Cette stratégie met l’accent sur la création de synergies entre les différentes filiales pour renforcer leur compétitivité et leur présence sur le marché.

Pour AtlantaSanad Assurance, ce partenariat représente une opportunité de développer ses activités en élargissant son réseau de distribution. « En combinant notre expertise à celle de Crédit du Maroc, nous offrons une réelle valeur ajoutée aux clients de la banque », a expliqué Jalal Benchekroun, Directeur Général de la compagnie. Il a également souligné que cette collaboration devrait contribuer à une progression notable de la part de marché de l’assureur dès 2025.

Crédit du Maroc, quant à elle, voit dans cette collaboration un moyen de diversifier ses offres et d’améliorer la qualité de ses services. « Ce partenariat nous permettra de proposer une gamme complète de produits et des solutions fluides et digitalisées, répondant aux attentes de notre clientèle », a indiqué Ali Benkirane, Président du Directoire de la banque.

L’accord n’entraîne aucune modification des engagements précédemment souscrits par les clients de Crédit du Maroc. Les garanties et les primes d’assurance restent inchangées, assurant une continuité dans les couvertures proposées.

Ce partenariat reflète la volonté de Holmarcom Finance Company de favoriser la complémentarité entre les métiers bancaires et assurantiels. En capitalisant sur les forces respectives des deux filiales, le groupe ambitionne d’apporter des solutions adaptées et compétitives répondant aux besoins des consommateurs.

