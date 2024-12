Le Crédit du Maroc a été désigné « Service Client de l’Année » 2025 dans la catégorie « Banque conventionnelle pour les particuliers ». Cette reconnaissance, obtenue pour la deuxième année consécutive, a été annoncée lors d’une cérémonie organisée à Casablanca le 12 décembre 2024. Elle reflète l’engagement constant de la banque pour améliorer la qualité de ses services et renforcer l’expérience client, affirme un communiqué du groupe.

Une distinction en cohérence avec la stratégie CDM Boost2028

Cette distinction s’inscrit dans le cadre de la stratégie CDM Boost2028, un plan élaboré par le Crédit du Maroc après son intégration au groupe Holmarcom. Porté par une vision de modernisation et de croissance, ce plan vise à innover et à simplifier les services bancaires tout en plaçant l’expérience client au cœur des priorités, affirme le groupe.

La stratégie vise à répondre aux besoins des clients en offrant des solutions adaptées et efficaces, et en rendant les interactions bancaires plus fluides. En adoptant cette approche, la banque cherche non seulement à consolider sa position sur le marché, mais également à cultiver une relation de confiance durable avec ses clients. Ce positionnement s’inscrit dans un contexte concurrentiel où l’innovation et la satisfaction client deviennent des critères déterminants, poursuit le groupe.

Le rôle des 2 400 collaborateurs de Crédit du Maroc est central dans cette distinction. Ces derniers sont impliqués au quotidien pour offrir une qualité de service optimale, selon Larbi Chraïbi, Directeur du Pôle Retail Banking & Marketing, qui a tenu à souligner cet aspect en rappelant que la relation entre les clients et les conseillers est l’un des principaux facteurs de satisfaction. Il a déclaré que les enquêtes menées auprès des clients mettent en avant la qualité de cette relation, qui reste un pilier essentiel de l’expérience bancaire.

L’engagement des équipes contribue à la mise en œuvre d’une démarche d’amélioration continue, indispensable pour répondre aux attentes croissantes des clients. Cela passe notamment par une formation régulière et par l’adoption de pratiques innovantes visant à optimiser les services offerts.

Les axes prioritaires pour 2025

La stratégie CDM Boost2028 repose sur plusieurs priorités visant à renforcer l’efficacité et la qualité des services bancaires. La banque s’engage notamment à fournir des prestations fluides et adaptées, en modernisant ses outils et en proposant des solutions innovantes. Elle accorde également une grande importance à maintenir une relation de proximité avec ses clients, en veillant à répondre à leurs attentes tout en cultivant un climat de confiance.

Dans cette optique, Crédit du Maroc met en œuvre des initiatives pour simplifier les processus bancaires et offrir une expérience client optimisée. Cette orientation vise à accompagner les clients à chaque étape de leur parcours, qu’il s’agisse de services financiers quotidiens ou de projets de grande envergure.

