Crédit Agricole du Maroc : L’emprunt obligataire subordonné souscrit 2,49 fois

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a clôturé avec succès, jeudi dernier, son émission obligataire subordonnée perpétuelle de 850 millions de dirhams (MDH) avec un taux de sursouscription de 2,49 fois.

Les institutionnels et investisseurs de différentes catégories (OPCVM, compagnie d’assurance et de réassurance, organisme de retraite et de prévoyance et compagnie financière) ont ainsi participé à cette opération avec une souscription à plus de 2 milliards de dirhams (MMDH) pour un plafond offert de 850 MDH, indique la banque dans un communiqué.

Avec cette émission, le CAM a procédé au renforcement de ses fonds propres et de son ratio Tier One au-delà du niveau réglementaire requis, en ligne avec son plan d’actions tel qu’entériné par le Conseil de Surveillance du 18 Juillet 2019.

Ce renforcement des fonds propres permet ainsi à la banque de respecter ses engagements prudentiels tout en s’assurant les moyens de déployer sa mission de service public notamment en termes d’accompagnement et de financement du monde rural et agricole, lit-on dans le communiqué.

A ce titre, la banque ambitionne d’étendre encore plus son engagement citoyen à travers la multiplication des actions et des initiatives en faveur du développement de l’économie nationale et du secteur agricole et rural, et plus spécifiquement en faveur de l’entrepreneuriat et des TPME dans le monde rural.

Par ailleurs, la réussite de cette émission intervient consécutivement à la publication de bons résultats semestriels 2019 et s’inscrit dans la continuité des performances remarquables réalisées lors de l’exercice 2018, avec le franchissement de seuils historiques pour la Banque.

LNT avec CdP