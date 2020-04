PARTAGER Covid-19: YAN & One fait don de 55.000 litres de solution hydroalcoolique aux hôpitaux du Maroc

En soutien aux efforts de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), Yan & One a procédé à la production de 55.000 litres de solution hydroalcoolique qui seront offerts aux hôpitaux du Maroc. Produit au Maroc au sein d’une structure disposant d’un laboratoire agréé par le ministère de la Santé, la solution répond à l’ensemble des normes recommandées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), indique Yan & One dans un communiqué. L’initiative, prise par la marque marocaine du groupe Aksal, vise à renforcer les disponibilités de ce produit hautement sollicité dans le contexte de cette crise sanitaire, souligne la même source. « Les équipes de Yan & One ont entamé les livraisons à travers le pays pour approvisionner les hôpitaux du Maroc. L’entreprise exprime, à cette occasion, tout son soutien aux efforts de l’ensemble du corps médical mobilisé en première ligne dans ce combat », conclut le communiqué.

LNT avec CdP