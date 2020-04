PARTAGER Covid-19 : Sopriam met à la disposition du personnel de la Santé un parc de véhicules

Le distributeur exclusif des marques Peugeot, Citroën et DS au Maroc, en conformité avec les recommandations des Autorités Nationales, et pour contribuer à lutter contre la propagation de l’épidémie et protéger les salariés, les clients et les partenaires, prolonge la fermeture de tous ses points de vente jusqu’à nouvel ordre, maintient ses services après-vente ouverts, et ses équipes commerciales toujours joignables par téléphone (Peugeot: 0802004344, Citroën: 0802004345, DS: 0802004346) ou à travers les sites www.peugeot.ma, www.dsautomobiles.ma et www.citroen.ma, ainsi qu’une permanence au niveau de son service après-vente du lundi au vendredi de 9H00 à 16h00.

La filiale du groupe Al Mada tient à témoigner son soutien aux personnels de santé qui sont en première ligne face à cette urgence sanitaire et met à leur service un parc de véhicules, annonce un communiqué de Sopriam.

Avec l’ensemble de ses équipes, Sopriam réaffirme sa totale mobilisation pour aider à traverser cette épreuve.

LNT