PARTAGER Covid-19 : Les collaborateurs d’INTELCIA se mobilisent pour le fonds spécial

Conscients de l’impact économique et social de la pandémie, les collaborateurs d’Intelcia Maroc se sont pleinement mobilisés aux côtés de ses dirigeants, pour apporter une contribution en faveur des acteurs fragilisés par celle-ci en lançant le fonds de solidarité des collaborateurs Intelcia le 27 mai dernier, annonce un communiqué de la société.

Basée sur une démarche volontaire, cette initiative a permis de mobiliser au total plus de 4 millions de dirhams. Ce montant sera reversé au nom de tous les collaborateurs d’Intelcia Maroc au Fonds spécial Covid.19 mis en place par l’État marocain, et ce dans le cadre de l’élan de solidarité nationale insufflé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste.

« Cette crise nous a touché de plein fouet. Si nous avons eu la chance de garder notre travail, des milliers de salariés se retrouvent aujourd’hui sans salaire et sans ressources. En tant que citoyen marocain, je me suis mobilisé avec mes collègues ; parce qu’ensemble, nous pouvons faire la différence !», affirme Abdessamad Announ, citoyen marocain et membre de la famille Intelcia.

La campagne de solidarité mise en place sous le motto « Citoyen et membre de la famille Intelcia, solidaire je m’engage … #Nzidou N’damnou » a été soutenue par des milliers de collaborateurs à travers les sites de présence d’Intelcia au Maroc. Plusieurs d’entre eux ont pris l’initiative de manifester leur engagement, à travers des témoignages vidéo notamment.

« Face à cette crise et dans un contexte de confinement prolongé, beaucoup de familles se retrouvent aujourd’hui en grande difficulté. Il suffit d’une petite contribution pour aider une personne dans le besoin. C’est notre devoir de contribuer et d’aider nos compatriotes », soutient Falilou Fall, citoyen sénégalais, marocain de cœur et membre de la famille Intelcia.

Avec un taux de participation global de plus de 45% (près de 40% pour les agents et plus de 90% pour les autres fonctions de l’entreprise), le fonds de solidarité des collaborateurs Intelcia a fait l’objet d’un élan de générosité et d’engagement citoyen sans précédent. S’inscrivant dans les valeurs du Groupe : We Dream – We Care – We Do, il vient renforcer sa conviction que la force de l’engagement collectif est gage de réussite et sa détermination à remplir son rôle d’acteur socialement responsable.

« En tant qu’entreprise, notre principale responsabilité a été de préserver l’ensemble de nos collaborateurs. Nous nous sentons chanceux d’avoir pu garantir à nos collaborateurs 100% de leur salaire dans ce contexte particulièrement difficile, maintenir le lien de confiance et leur permettre ainsi, de continuer à travailler en toute sérénité. En tant que famille Intelcia, nous avons souhaité également venir en aide aux personnes qui n’ont pas eu cette chance, en contribuant à la fois individuellement et collectivement à ce fonds, à tous les niveaux de l’entreprise. Je suis profondément reconnaissant et fier de la responsabilité et de la conscience citoyenne de nos collaborateurs », explique Karim Bernoussi, citoyen marocain, membre de la famille Intelcia.

Et à Youssef El Aoufir, citoyen marocain, membre de la famille Intelcia, d’ajouter :« We dream. We care. We do. Par une contribution individuelle, nos collaborateurs ont fait le choix de devenir collectivement acteurs de cet élan de solidarité nationale et de faire rayonner les valeurs de la famille Intelcia. Et je me sens fier et privilégié de pouvoir le faire à leurs côtés ».

Intelcia est dirigé par Karim Bernoussi, Président Directeur Général et Youssef EL Aoufir, Directeur Général.