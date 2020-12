La galère des Marocains avec les cliniques privées se poursuit. La Covid-19 n’a fait en réalité que mettre à nu une réalité amère et désolante de ce qui se passe dans ces établissements. Les patients contraints d’y aller, Covid-19 oblige, ont été déçus : Incompétence, accueil froid, factures salées, imposition de chèques de garantie…Bref, la déception est grande. Ceci n’étonne personne et une bonne partie de citoyens atteints de Covid-19 et leurs proches vous diront que les services escomptés n’ont pas été au rendez-vous. Ils vous diront surtout qu’ils ont payé très cher des factures fournies par telle ou telle clinique. Certains vous diront que ce qui se passe au niveau du service Covid-19 est de l’arnaque…Tout simplement.

L’opinion publique marocaine, elle, reste choquée par le comportement de ces cliniques privées qui n’ont montré aucun signe de solidarité à l’égard des Marocains. Ne serait-ce le temps d’une crise sanitaire ! Le ministre pjdiste de la Santé Khalid Aït Taleb, lui, ne veut pas apparemment lâcher prise.

Depuis quelques semaines, ses services ne végètent plus dans leurs bureaux climatisés à Rabat. En effet, au Parlement, le ministre de la Santé, les opérations d’inspection et de suivi menées par les services d’inspection générale de son département ont concerné quelque 56 cliniques, dont 8 prenant en charge des patients Covid-19. En réponse à une question orale à la chambre des conseillers portant sur ‘‘les dépassements tarifaires des cliniques privées », Aït Taleb a relevé que ces établissements de santé privés ayant été inspectés sont répartis entre les différentes régions du Royaume, dont certains font l’objet de plaintes. Il a aussi noté que cette opération a été l’occasion de s’arrêter sur les dépassements des tarifs nationaux de référence (TNR). De là découle la question de savoir si la Santé et ses services ont-ils les attributions nécessaires à même de lister ces 56 cliniques et de les sanctionner ? Autrement, ces inspections menées n’auront aucun sens et utilité.

H.Z