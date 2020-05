PARTAGER Covid-19: La Banque Populaire offre la gratuité de ses services en ligne

La Banque Populaire a annoncé, samedi, la gratuité des opérations bancaires initiées sur ses canaux digitaux jusqu’au 30 juin 2020, et ce dans dans la continuité des mesures entreprises pour protéger et soutenir ses clients, particuliers et entreprises, dans cette conjoncture exceptionnelle.

Cette démarche participe à la protection et à la sécurité de tous dans le respect des recommandations sanitaires en vigueur, a expliqué la Banque populaire dans un communiqué.

Ainsi, pour les clients particuliers locaux, Marocains du Monde et professionnels, les opérations de virements et transferts cash, initiées depuis le site transactionnel « Chaabi net » et l’application mobile « Pocket bank » sont proposées sans frais jusqu’au 30 juin 2020.

Pour les entreprises de toutes tailles, au-delà de la gratuité d’accès au portail transactionnel « banquepopulaireentreprise.net » ainsi qu’à la plateforme « PayDirect », les opérations de virements et transferts cash peuvent être réalisées sans frais, et ce pour la même période, a souligné la Banque, rappelant que « PayDirect » est un service permettant le paiement en ligne des droits de douane et les frais liés aux opérations de commerce extérieur.

Par ailleurs, la Banque a produit des capsules didactiques, en arabe et en français, qui feront l’objet d’une large diffusion, dans l’objectif est de faciliter l’accès à ses services en ligne. « A travers la gratuité de ses services à distance, le groupe BCP, fidèle à ses valeurs de proximité, d’écoute et de solidarité, entend renforcer sa présence auprès de ses clients, en leur garantissant la continuité de ses prestations, dans le respect des consignes sanitaires et autres directives des autorités nationales dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 », selon le communiqué.

LNT avec CdP