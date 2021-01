L’OMS se déclare déçue par l’attitude des pays riches qui, selon elle, ne cessent de faire preuve d’égoïsme flagrant en s’accaparant le marché des vaccins anti-covid-19. Le Canada par exemple s’est approvisionné cinq fois plus que ses besoins. Idem pour tous les pays d’Europe. En Afrique, pour se faire vacciner contre la Covid-19, il faut aller aux Seychelles, le seul pays du continent à pouvoir s’offrir les vaccins anti Covid-19. En somme, le Maroc, comme tous ces pays africains, doit encore patienter.

Au Parlement, le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani justifie le retard de l’arrivée du vaccin au Maroc en expliquant que la capacité de production des vaccins demeure limitée dans le monde face à une demande accrue. Et de souligner que les fabricants sont engagés dans une course contre la montre pour répondre à une demande mondiale d’environ 10 milliards de doses. Affirmant qu’il est naturel de voir les États ayant développé des vaccins répondre dans un premier temps aux besoins internes, le chef du gouvernement a relevé que certains pays, pour s’en procurer, ont dû débourser au moins cinq fois leur prix: « Les parties compétentes assurent un suivi quotidien de cette question, particulièrement en lien avec les fournisseurs », a-t-il déclaré en réponse à une question centrale à la Chambre des conseillers sur « la stratégie nationale de vaccination Covid-19’’ . Il a affirmé par la même occasion que la vaccination fait partie des mesures visant à lutter contre la pandémie de Covid-19 et que d’autres suivront pour consolider les acquis et éviter les rechutes. Le Royaume, a-t-il rappelé, a œuvré à conclure rapidement des accords pour l’acquisition de vaccins et mis en place un programme bien ficelé dans ce domaine, mais le lancement de la campagne nationale reste tributaire de l’évolution de la situation sur le marché mondial des vaccins’’. Autrement dit, la vaccination massive tant attendue chez nous n’est pas pour demain.

