L’opération de vaccination des professionnels de la santé contre la Covid-19 a démarré, jeudi soir à Rabat, dans un climat de mobilisation et de volonté ferme d’assurer la réussite de cette campagne nationale, selon les critères de priorisation établis par le ministère de la Santé.

Lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI jeudi au Palais Royal à Fès, la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 ciblera graduellement les catégories concernées, particulièrement les personnes vulnérables au virus et ses complications, à savoir les professionnels de la santé âgés de plus de 40 ans et les autorités publiques et les Forces Armées Royales, ainsi que les membres de la famille de l’éducation de plus de 45 ans.

Il s’agit aussi des personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que, dans un premier temps, les zones en proie à des taux élevés de contamination.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la santé de Rabat-Salé-Kenitra, Abdelmoula Boulamizat a souligné que des staffs médicaux et paramédicaux ont été mobilisés dans l’ensemble des centres de vaccination, ajoutant que les tâches se répartissent entre l’enregistrement des bénéficiaires, pour la bonne gestion des données relatives à l’opération, et l’administration du vaccin.

Lors d’une cérémonie marquant le début de l’opération, organisée au centre de vaccination du CHU Ibn Sina à Rabat, le responsable a souligné que tout le monde est mobilisé pour faire réussir cette opération de vaccination, notamment les médecins, les infirmiers, les administrateurs et les autorités, assurant que d’intenses préparatifs ont été menés au cours des dernières semaines, portant essentiellement sur l’aspect logistique nécessaire à l’opération et sur la formation du personnel mobilisé.

Conformément aux Hautes instructions royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80 % de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

La campagne nationale se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.

Selon le ministère de la Santé, les citoyens et les résidents étrangers faisant partie des catégories ciblées peuvent obtenir un rendez-vous de vaccination et avoir des informations sur le centre de vaccination en consultant le portail www.liqahcorona.ma ou en envoyant un SMS sur le numéro gratuit 1717.

Le ministère insiste sur la nécessité de continuer à se conformer, pendant l’opération de vaccination, aux mesures de prévention, dont le port des masques de protection, la distanciation physique et les règles d’hygiène.

LNT avec Map

