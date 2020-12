Covid-19 : Ces cliniques de la honte !

Comme les écoles privées, les cliniques privées déçoivent. En effet, durant cette crise sanitaire, les citoyens ont concrètement constaté que les deux secteurs n’ont pas été à la hauteur de la solidarité nationale espérée et de la mobilisation nécessaire le temps d’un état d’urgence. Loin de là. Ces deux marchands de l’Education et de la Santé n’ont pas été au rendez-vous.

D’ailleurs, la Covid-19 n’a fait que dévoiler la profondeur de la problématique de la Santé et de l’Ecole chez nous. Deux secteurs publics vitaux largement délaissés par l’Etat au profit, en bonne partie, de Moul choukaras qui ne pensent qu’à gonfler leurs comptes bancaires et ramasser de l’argent à la pelle en investissant dans les pathologies qui rapportent beaucoup…

Au fil du temps et devant un État toujours peu réactif, nombres de propriétaires de cliniques sont devenus des maîtres des lieux intouchables.

Une résultante, entre autres, du PAS de 1983 où le Maroc devait appliquer à la lettre les dicktats des institutions de Bretton Woods, en matière notamment de privatisation et de libéralisation de son économie.

Aujourd’hui, Chakib Benmoussa et son équipe devraient absolument se pencher de la manière la plus audacieuse possible sur ces deux problématiques qui coûtent très cher aux Marocains.

D’ailleurs, les Marocains n’ont plus l’envie, ni la force et non plus les moyens de continuer à vivre dans un modèle où le citoyen paie très cher les dysfonctionnements qui sévissent dans des secteurs stratégiques.

En attendant, les cliniques privées continuent de défier tout le monde. Critiquées par de nombreux citoyens, certaines de ces cliniques continuent de faire fi des lois en vigueur.

Ainsi des familles de patients sont sommées de déposer des chèques de garantie d’un minimum de 60 000 Dhs. A défaut, leurs proches, nécessitant souvent des soins d’urgence, ne sont pas admis.

Nombreux sont ceux qui se sont vus contraints de recourir à des emprunts auprès d’amis, de proches ou auprès des établissements bancaires pour sauver un père, une mère, un frère…

Alors que la crise sanitaire avait enclenché un élan de solidarité au début, aujourd’hui on assiste à un véritable naufrage.. Exploitant la détresse des familles des malades, certaines cliniques privées, ignorant toute éthique, n’hésitent pas à recourir à des pratiques indignes du serment d’Hippocrate : surfacturation, mauvaise prise en charge des malades, non admission des patients alors que leur état de santé l’oblige…

Nous sommes en face donc d’une médecine mercantile et inhumaine, pour qui la course au gain prime sur tout le reste.

A l’heure de la Covid-19, les familles crient au scandale. Négligence, incompétence, arrogance, inhumanité… sont des termes qui reviennent dans les nombreux témoignages que nous avons recueillis.

Aujourd’hui, 14 familles se constituent en collectif pour dénoncer ce qui se passe dans une clinique à Casablanca. Toutes ces familles ont perdu un proche et elles ont payé des factures qualifiées de salées et d’injustes.

Ce collectif comprend les familles de patients victimes du Covid-19 et elles ont été rejointes par d’autres familles se déclarant, elles aussi, victimes de la négligence, l’arnaque, l’incompétence et l’arrogance de ladite clinique. Certaines de ces familles accusent même cet établissement de négligence flagrante et de mauvais traitement thérapeutique, causant la mort de leur proche.

Globalement, on reproche des factures exagérées, la contrainte du chèque de garantie à l’admission du patient, de faux diagnostics et de mauvaises prises en charge thérapeutiques.

On reproche également la volonté de cette clinique d’effectuer systématiquement des opérations chirurgicales souvent qualifiées de non nécessaires. Mais aussi, le manque d’informations et de communication avec les familles et les patients, la non-assistance et le fait d’imposer aux patients des médicaments très onéreux.

Dans cette clinique, une injection par exemple pour la Covid-19 coûte 12 000 Dhs et un comprimé est facturé à 5 000 Dhs…

En somme, l’abus et le non-droit ont apparemment atteint des seuils intolérables dans cette clinique casablancaise, apprend-t-on auprès de ces familles.

Sur les réseaux sociaux, une multitude de vidéos démontre à quel point les Marocains galèrent avec les cliniques privées en ces moments de pandémie ravageuse.

A ces cris de détresse, le ministre de la Santé explique que les services de son département ne peuvent agir ou ouvrir des enquêtes sur la base de vidéos publiées sur les réseaux sociaux. D’après lui, il faut déposer des réclamations auprès des autorités compétentes pour que les choses se fassent de manière procédurale et institutionnelle.

Mais tout ceci ne devrait guère étonner. On sait que certaines cliniques privées sont loin d’offrir des services de soins dignes et éthiques.

En présence d’un certain laxisme des pouvoirs publics, qui s’ajoute à cette volonté manifeste de gagner vite et beaucoup, elles ne peuvent d’ailleurs que fonctionner ainsi… Cette clinique casablancaise n’est malheureusement qu’un cas parmi bien d’autres.

Face à cette situation des plus désolante, le Collectif a décidé de dénoncer le comportement de cette clinique à travers les médias, mais aussi en l’attaquant en justice pour négligence, escroquerie et non-assistance à personne en danger.

Ultime recours, la Justice marocaine est appelée aujourd’hui plus que jamais à mobiliser ses experts et à prendre au sérieux cette problématique du ‘‘moins Etat’’ dans les services publics et son lourd impact sur le citoyen…

Hassan Zaatit

Le triste récit d’une femme endeuillée, mais déterminée à aller jusqu’au bout…

Chafika B. vient de perdre ses deux parents le même jour des suites du Coronavirus. Elle garde surtout en mémoire un secteur privé de la Santé des plus arrogants et incompétents.

Le récit : ‘Suite à notre appel à un médecin du Samu le mardi 20 octobre à 21h pour cause de fatigue chronique depuis quelques jours chez ma maman, paix à son âme, on soupçonne un cas de Covid-19 et on nous envoie en urgence vers une clinique privée dans le secteur Oasis pour faire un scanner des poumons.

Le temps d’arriver et faire le scanner, le médecin du Samu nous a rejoints. Rassurée, je croyais qu’il était là pour s’assurer de l’état de santé de sa patiente, mais apparemment pas du tout, en bon commercial, il est venu pour récupérer sa commission sur le scanner et une éventuelle hospitalisation dans cette clinique.

Le scanner n’était pas bon (40 à 60% des poumons atteints), nous devions trouver de toute urgence une clinique mais aucune place n’était disponible. C’est un ambulancier qui, à son tour, nous a trouvé une place dans l’une des cliniques à Casablanca du côté du quartier 2 Mars.

Nous étions tellement soulagés d’avoir trouvé une place, que nous n’avons pas cherché à savoir le pourquoi du comment. Ils ont jeté ma maman en détresse dans l’hôpital pendant 36h, avec des infirmières quasi inexistantes et qui se battent en duel devant les patients, pour savoir qui aidera le patient à faire ses besoins.

A ma grande surprise, le médecin qui s’occupait de cet étage, spécialisé en gériatrie, est arrivé en déambulant. J’ai essayé d’engager la conversation avec lui ; il m’a confirmé que l’état de ma maman n’était pas très grave et que c’était vraiment gérable. Il nous a assuré aussi que son asthme était un facteur protecteur de ses poumons. Nous étions très contents car nous ne pouvions à l’époque douter de la parole d’un spécialiste. Le jeudi matin, ce médecin disparaissait de la circulation sous prétexte qu’il était malade ! Bloquée au RDC de la clinique, je suis restée impuissante face aux appels téléphoniques de ma maman en détresse respiratoire. J’ai dû faire intervenir un réanimateur que j ai trouvé au RDC, pour qu’il la fasse descendre d’urgence en soins intensifs (urgence qui veut dire 3h après).

Il m’a expliqué que ma maman était en pleine phase inflammatoire, alors que l’autre médecin nous avait raconté n’importe quoi. Après nous avoir donné des ordonnances avec des médicaments à 12 000 Dhs (Actemra) et un autre à 5000 Dhs (Kaletra, un médicament introuvable dans les pharmacies marocaines, et qui n’est disponible que dans les CHU service maladies virales SIDA).

Je souhaite juste savoir, comment veulent-ils qu’une famille marocaine puisse se procurer ce médicament ? Après leur avoir expliqué que nous avions fait le tour des pharmacies à Casa et que ça n’avait rien donné, ils nous ont dit tout simplement : « Essayez de voir quelqu’un pour vous l’envoyer de l’étranger !»

Nous avions une patiente en détresse respiratoire et eux nous disaient de commander un médicament de l’étranger ! Une fois au 2ème étage en soins intensifs, c’est le réanimateur de cet étage qui a pris la relève. Sans l’approcher, ni la toucher, il nous a lancé une phrase incompréhensible à l’époque : « Cette malade est fatiguée, son état n’est pas rassurant ».

Ok, alors pourquoi l’avoir laissée trainer durant 36h dans un étage sans oxygène permanent et avec de simples lunettes à oxygène, au lieu de lui donner un masque à oxygène et un traitement adapté à sa situation ?

Samedi soir, ma maman a envoyé un message vocal de détresse à ma sœur pour lui dire que sa bouteille d’oxygène était finie et que l’infirmière lui disait qu’elle ne pouvait rien faire pour elle, qu’elle n’avait qu’à patienter, qu’« ils » allaient la ramener bientôt. A partir de lundi, ma maman a commencé à se remettre petit à petit, ses analyses était généralement meilleures chaque jour. Ils lui ont fait un scanner avant de la laisser quitter la clinique à J13.

Ses poumons étaient atteints à 85%, ce qui signifiait qu’elle ne devait pas encore sortir, car elle était toujours affaiblie et risquait d’être contaminée par n’importe quelle infection en dehors de la clinique, qui m’a facturé 140 000 Dhs et nous a demandé de venir la faire sortir afin de libérer la place pour une nouvelle victime. Pendant que je négociais le prix exorbitant, ils nous ont harcelés pour la faire sortir, entre les secrétaires du services comptabilité, celles de l’accueil, la responsable comptabilité et les infirmières. Ils nous menaçaient de faire descendre la patiente à l’accueil si nous ne venions pas la faire sortir…. alors qu’elle devait toujours garder sa bouteille à oxygène avec elle. D’ailleurs, elle a été transportée via une ambulance vu son état de santé amélioré mais toujours critique.

Pour résumer quelques détails de cette facture : ils facturent à 2500 Dhs de l’heure l’oxygène alors que le patient utilise au maximum 2 à 3 bouteilles par 24h si le débit de la bouteille est élevé. Alors que la clinique recharge ses bouteilles d’oxygène à 600 Dhs la bouteille de 200 litres chez le distributeur ! Ils nous facturent 10 casques que nous n’avons jamais portés à 500 Dhs l’unité, sans parler des masques et autres arnaques dans la facture jointe à mon récit.

Une fois à l’extérieur de la clinique, ma maman a rechuté. Nous l’avons réhospitalisée une semaine après, ils l’ont laissée agoniser à une saturation de 65% pendant plusieurs heures, pendant que son soi-disant réanimateur papotait gentiment avec son collègue…. J’ai dû appeler au secours pour qu’il la fasse descendre en réanimation.

Selon un réanimateur ami qui travaille depuis février sur les cas Covid dans une clinique privée en Belgique, ils devaient soit intuber avant qu’il ne soit trop tard (car l’intubation apparemment pour les médecins privés au Maroc c’est la phase finale) soit savoir 48h avant que le patient meurt, car il n’y a pas de mort subite avec la Covid-19, c’est prévisible selon les analyses et l’état clinique du patient.

Après avoir trainé du pied pendant plusieurs heures avant de la faire descendre à la réanimation, quelques heures après c’était la fin pour ma maman (Allah Yerhemha).

Pendant ce temps mon papa était hospitalisé dans une autre clinique à Casablanca.

Juste pour être claire, mon papa, Paix à son âme avait une saturation de 94% sans oxygène et des poumons atteints à -10%, ce qui veut dire qu’il était hyper-sauvable. Mais la femme médecin qu’il est allée voir (une professeur interniste qui se remplit bien les poches en cette période à 1500 Dh la visite) lui a donné un traitement sans anti-coagulant en injection et sans antiviral alternatif à la chloroquine… Après une attente de 15h à 23h dans les escaliers de cette médecin de grande surface, elle lui demande de faire un bilan, son ECG et de rester confiné seul.

Ses bilans étaient bons, mais d’autres médecins m’ont signalé qu’il fallait qu’il prenne d’autres médicaments. Entretemps sa saturation a baissé à 88, puis quelques jours après à 70… et aucun médecin n’a accepté de venir le voir à la maison.

Nous avons commencé à louer deux bouteilles d’oxygène par jour à 1800.00 Dhs la bouteille pour maintenir mon cher papa en vie le temps de trouver une place dans une clinique. Hospitalisé 4 jours après, j’étais soulagée car je croyais qu’il était enfin entre de bonnes mains. Plus humains que la clinique précédente, ces médecins et tout le staff nous rassuraient. Mais les derniers jours, ils étaient plutôt dans l’approximatif, tantôt c’est bon, tantôt c’est moins bon.

Nous n’avions rien compris à leur gestion des malades Covid : est-ce que c’est bon ou pas bon ? Le médecin nous avait dit à j7 de son hospitalisation, qu’ils allaient commencer le sevrage en oxygène et qu’il se portait mieux et faisait même ses exercices avec le kiné.

Entretemps nous n’avions pas accès à lui, pour connaitre son réel état de santé. En fait, nous n’avions pas accès aux patients en soins intensifs et ce jeudi 12, le réanimateur était positif mais ne l’a pas montré à travers l’écran vidéo, ce que j’avais trouvé bizarre. Mais tellement contente de son amélioration, je n’ai pas fait attention à ce détail important car j’avais cru que la caméra était en panne. C’est le vendredi 13 qu’ils nous ont appelés pour nous dire qu’il serait intubé.

Le samedi matin c’était la fin, le même jour que ma maman dans l’autre clinique.

Pour le faire sortir, il fallait rajouter un reliquat de 4660.00 Dhs en plus de 70 000.00 Dhs encaissés le 1er jour de son hospitalisation…