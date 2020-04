PARTAGER Covid-19: CDG Prévoyance assure la continuité de ses activités

En dépit de l’état d’urgence sanitaire en vigueur, CDG Prévoyance assure à sa clientèle que le traitement des dossiers et des requêtes clients s’opèrent de manière normale et sans aucune perturbation.

Ainsi, depuis le 20 mars à ce jour, CDG Prévoyance a procédé à 1.800 nouvelles liquidations de pensions et prestations de retraite et 3.800 prises en charge de nouveaux dossiers des Fonds d’Entraide Familiale et Daam Al Aramil, indique un communiqué de CDG Prévoyance, en charge de gestion de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR).

CDG Prévoyance indique également avoir réalisé 400 liquidations de Rentes (Accidents du Travail /MP & Accidents de Circulation) et 7.581 requêtes clients traitées dans les délais.

« L’ensemble des collaborateurs de CDG Prévoyance est mobilisé pour apporter entière satisfaction à sa clientèle. Notre plateforme continue de fonctionner normalement, notamment à travers les sites web www.cnra.ma et www.rcar.ma, les applications mobiles SMART CNRA et SMART RCAR et notre centre d’appel reste à l’écoute pour prendre en charge toutes les requêtes », poursuit la même source.

La Caisse de Dépôt et de Gestion assure, à travers CDG Prévoyance, la gestion administrative, technique et financière de la CNRA et du RCAR et par conséquent 140 milliards de dirhams (MMDH) de réserves correspondant à plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance, caractérisés par une grande diversité en termes de population et de nature de prestations.

Afin de remplir cette mission, CDG Prévoyance s’appuie sur une plateforme organisationnelle moderne, d’un SI agile, de ressources humaines compétentes et de dispositifs de bonne gouvernance pour servir plus de 1 million de citoyens.

LNT avec CdP