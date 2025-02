finalists of the Pro Taghazout Bay

Jorgann Couzinet (FRA) et Francisca Veselko (POR) ont remporté, mercredi 26 février, le Pro Taghazout Bay, une épreuve du circuit Qualifying Series (QS) 3 000 de la World Surf League (WSL), disputée dans des vagues de 1 à 1,2 mètre à Anchor Point. Ramzi Boukhiam (MAR) et Janire Gonzalez Etxabarri (EUK) ont terminé respectivement finalistes.

La journée a débuté par les quarts de finale féminins, suivis des demi-finales hommes et femmes. Après une pause, de bonnes conditions ont permis aux finalistes de se reposer avant les finales, auxquelles assistaient de nombreux spectateurs locaux, partenaires et fans.

La finale hommes a tenu toutes ses promesses. Deux des surfeurs les plus en forme de la compétition, le surfeur du Championship Tour et favori local Ramzi Boukhiam (MAR), ainsi que l’ancien finaliste à Taghazout Jorgann Couzinet (FRA), ont offert au public une confrontation époustouflante, et incontestablement la meilleure série de la compétition. Couzinet, impressionnant tout au long de l’événement, a pris l’avantage grâce à son surf puissant en frontside, forçant Boukhiam à courir après le score. Anchor Point s’est enflammé et les deux surfeurs ont enchaîné les manœuvres spectaculaires, se poussant mutuellement à dépasser leurs limites. Après une série de vagues incroyables de part et d’autre, Couzinet a devancé Boukhiam de justesse avec un total de 19,17 points (sur 20 possibles), soit seulement 0,17 point d’écart. Cette victoire permet à Couzinet de prendre la tête du circuit et de se rapprocher de la qualification pour le Challenger Series.

Chez les femmes, la finale a été marquée par une intense compétition entre Francisca Veselko et Janire Gonzalez Etxabarri. Après un long moment d’attente, Veselko a rapidement pris l’initiative avec une vague puissante, obtenant un score de 8,17. Elle a ensuite renforcé son avance en décrochant un 8,67, totalisant ainsi 16,84 points pour l’emporter. Cette victoire permet à Veselko de grimper à la deuxième place du classement, à la poursuite de la qualification pour le Challenger Series. Gonzalez Etxabarri, bien que n’ayant pas trouvé les vagues nécessaires pour rivaliser, se classe désormais 7e au classement après n’avoir disputé que deux QS cette saison.

Ce résultat représente un tournant important pour la qualification des surfeurs au Challenger Series 2025. Le Pro Taghazout Bay QS 3 000 a été validé par WSL Europe et WSL Africa, offrant des points précieux pour les compétiteurs des deux régions. La prochaine étape du WSL Europe Qualifying Series aura lieu à Caparica Surf Fest, au Portugal, du 15 au 19 avril 2025, tandis que du côté de WSL Africa, trois événements QS se tiendront, avec un dernier arrêt lors du Cape Town Surf Pro, du 29 au 30 mars.

