PARTAGER Courtage d’assurances : ASK Gras Savoye acquiert les participations de Willis Towers Watson dans 13 pays africains

Dans le cadre de sa politique de développement, d’extension et d’externalisation, Gras Savoye Maroc, acteur majeur du marché marocain du courtage d’assurances, récemment devenu ASK Gras Savoye, a signé des accords pour acquérir l’ensemble des participations de Willis Towers Watson dans chacune de ses opérations réparties sur treize marchés : Algérie, Bénin, Burkina Faso, République Centrafricaine, Tchad, République Démocratique du Congo, Guinée, Libéria, Madagascar, Mali, Niger, Sierra Leone et Togo.

Une fois toutes les transactions finalisées, ASK Gras Savoye, qui compte déjà dix établissements marocains, sera présent dans 14 pays d’Afrique.

Cela inaugure une nouvelle ère de collaboration étroite avec Willis Towers Watson, l’une des plus prestigieuses entreprises internationales de conseil, de courtage et de solutions logicielles, dont ASK Gras Savoye est déjà le correspondant exclusif au Maroc et le deviendra dans tous les pays énumérés ci-dessus.

Cela s’explique par l’étroite relation établie depuis de très nombreuses années avec Willis Towers Watson et les sociétés qui l’ont précédée à l’échelle mondiale.

En effet, Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) est un leader mondial de conseil, de courtage et de solutions logicielles qui aide ses clients internationaux à transformer le risque en un vecteur de croissance.

Willis Towers Watson, dont les origines remontent à 1828, compte 45 000 collaborateurs dans plus de 140 pays et marchés. La firme conçoit et fournit des solutions qui gèrent le risque, optimisent les bénéfices, développent le talent et le pouvoir du capital pour protéger et renforcer les institutions et les individus.

Sa perspective unique lui permet de déceler les intersections critiques entre le talent, les actifs et les idées – cette formule dynamique qui induit les performances de toute entreprise.

ASK Gras Savoye, en tant que correspondant de Willis Towers Watson, garantit ainsi un service de très haute qualité à sa clientèle.

A propos de cette alliance entre ASK Gras Savoye et Wilis Towers Watson, Mme PameIa Thomson-Hall, responsable des régions Europe Centrale, Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique chez Willis Towers Watson, a déclaré : « Les économies dynamiques et en pleine croissance en Afrique sont d’une importance stratégique pour nombreux de nos clients, et nous sommes engagés à étendre notre activité d’une manière plus visible, robuste et innovante sur l’ensemble du continent. Ce partenariat nous permettra de continuer à fournir à nos clients des services de conseils et solutions de courtage à travers une approche adaptée aux marchés locaux ».

Pour sa part, Mme Naïma Smirès Kettani, Présidente de ASK Gras Savoye, a déclaré : « Il s’agit d’une expansion prometteuse de notre activité et de notre présence, et nous sommes heureux de renforcer notre relation avec Willis Towers Watson. Nous connaissons déjà très bien leur activité et leurs clients, et nous continuerons à jumeler leurs solutions globales avec notre vision locale de tous ces nouveaux marchés ambitieux.

Nous avons une activité bien établie et largement reconnue en Afrique du Nord et cet accord annonce une ambition à long-terme de se développer sur ce continent diversifié et à forte croissance. »

Résolument tournée vers l’Afrique, mais conservant ses fortes attaches avec le réseau mondial de Willis Towers Watson, ASK Gras Savoye ambitionne une plus grande expansion dans le continent et tient à souligner que son développement s’est affirmé et se poursuivra grâce au dévouement, aux efforts et à l’abnégation de son personnel pour lequel elle a toujours eu une considération reconnaissante.

Avec un volume de primes de plus de 280 millions de USD, ASK Gras Savoye est désormais le premier courtier marocain d’assurances d’envergure internationale et le doit aux équipes talentueuses dont il dispose tant au Maroc qu’en Afrique Subsaharienne et à leur savoir-faire de très haute qualité.

ASK Gras Savoye tient également à souligner que cette opération a été conclue avec succès grâce à l’assistance diligente et hautement professionnelle de BMCE Capital, filiale de BMCE Bank of Africa qui est implantée dans plus de 20 pays d’Afrique avec qui ASK Gras Savoye ambitionne de créer des synergies profitables au service de leurs clientèles respectives.

A.D