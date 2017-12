par HZ |







La Cour Internationale d'Arbitrage va se réunir en Egypte

En partenariat avec l’Académie Supérieure de l’Arbitrage International et le Règlement des Différends, la Cour Internationale d’Arbitrage et de Médiation des litiges commerciaux organise du 30 au 31 janvier à Charam Echeik la deuxième rencontre internationale sous la thématique : ‘‘Les principaux défis de l’arbitrage dans les contrats internationaux’’.

Une panoplie de juristes, avocats, universitaires, Adouls et autres architectes marocains a fait le déplacement à Charam Echeikh en Egypte pour débattre de cette problématique qui se veut complexe, voire un challenge à surmonter pour aller de l’avant en matière d’arbitrage international.

En plus des Egyptiens, d’autres experts et professionnels de la Justice venus de l’Algérie, la Tunisie, le Qatar, le Liban, l’Arabaie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et Oman, y ont pris part aux travaux de cette rencontre qui verra la participation aussi d’une palette d’invités d’honneur, notamment Houssein Abdo, le Président du Corps des Affaires d’Etat en Egypte, Mohamed Abdellatif, le SG du Conseil Supérieur du Corps des Affaires d’Etat, Mohamed Otman, ex-ministre égyptien du Plan, Ahmed Chetta, président de la Cour d’Appel d’Egypte et autres Michaâl Al Ahmadi de l’Arabie Saoudite.

Les séances de cette deuxièmes rencontres seront donnée par des arbitres internationaux de renom, ainsi que des juristes égyptiens de premier plan, tels que le président de la Cour de Cassation du Caire, Mohamed Al Olafi ou encore Mohamed Chihaoui, président du tribunal du Caire…

Trois sujets sont au menu des travaux de cette deuxième rencontre. Le premier se rapporte aux procédures d’arbitrage dans les contrats du FIDIC et les actes du BOT. Le second sujet est relatif au rôle complémentaire de la justice nationale dans l’arbitrage commercial international. Et la troisième thématique est consacrée à un atelier sur les principaux antécédents judiciaires en matière d’arbitrage international.

Pour Mohamed Aouad, président de la Cour Internationale d’Arbitrage et de Médiation des litiges commerciaux (Maroc), cette rencontre vise le renforcement de la place du Maroc en tant qu’espace international d’arbitrage et la consolidation de la diplomatie judiciaire des institutions d’arbitrage. Et de poursuivre dans le même sens que les organisateurs ambitionnent également de promouvoir auprès des investisseurs la culture du recours à l’arbitrage en tant que solution efficace pour le règlement des litiges commerciaux, ainsi que la préparation d’une nouvelle génération de magistrats-arbitres habilités à trancher dans des affaires à caractère commercial ou dans le domaine des investissements et les contrats du commercial international. La rencontre se veut toutefois un espace d’échange d’expériences et d’expertises entre les participants venus de différents pays du monde.

HZ