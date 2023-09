L’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE) a rejeté, vendredi, toute responsabilité dans la coupure d’électricité survenue, jeudi soir au Grand Stade de Fès, lors du match amical qui a opposé la sélection olympique marocaine de football à son homologue brésilienne, soulignant que ce stade n’est pas raccordé au réseau électrique de distribution de l’ONEE. Dans une mise au point, l’ONEE dément un article publié par un journal électronique arabophone et « dont le contenu profère de graves accusations à l’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable et lui impute la responsabilité de l’incident de la coupure d’électricité survenue au Grand Stade de Fès dans la soirée du 7 septembre 2023 ».

« L’Office précise que le Grand Stade de Fès n’est pas alimenté par le Réseau Électrique de Distribution de l’ONEE et que l’Office ne peut donc, en aucun cas, être tenu pour responsable de cet incident », a souligné la même source.

« Tout en dénonçant ces agissements non déontologiques et en déplorant que les informations diffusées ne soient pas vérifiées au préalable, l’ONEE se réserve tout droit de recourir à la voie judiciaire contre ces graves accusations », lit-on dans la mise au point de l’ONEE.

LNT avec Map

