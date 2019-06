PARTAGER Coupe d’Afrique des nations: Les joueurs les plus attendus

La compétition est très attendue par les fans du ballon rond. Tout le monde attend impatiemment les prestations de toutes ces stars africaines qui font le boulot à l’étranger. Voici la liste:

Hakim Ziyech (Maroc/Ajax Amsterdam)

Hakim Ziyech est de l’avis de beaucoup, le meilleur joueur marocain actuellement. L’attaquant de l’Ajax Amsterdam a fait beaucoup parler de lui cette année, vues ses bonnes performances lors de la Ligue des champions. Son équipe a malheureusement été éliminée par Tottenham lors des demi-finales. Auteur de 18 buts et 16 passes décisives sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam toutes compétitions confondues, le Marocain sera très attendu lors de cette édition.

Mohamed Salah (Egypte/Liverpool)

Le champion d’Europe en titre Mohamed Salah fait le bonheur de tout le peuple égyptien. Sachant qu’il jouera la CAN dans son pays, il aura beaucoup de pression sur lui. L’attaquant star de Liverpool a d’ailleurs été élu en 2017 meilleur joueur africain. Lors de la phase éliminatoire de la CAN, le pharaon a marqué un doublé contre le Niger (6-0). En plus de cela, il a effectué une très belle saison avec les Reds avec 26 buts et 13 passes décisives. Mohamed Salah rêve d’offrir un nouveau titre aux siens.

Nicolas Pépé (Côte d’ivoire/Lille)

C’est l’un des meilleurs joueurs de ligue 1 cette saison. Il défiera en phase de groupe les Lions de l’Atlas d’Hervé Renard, la Namibie, et l’Afrique du sud. Auteur d’un belle saison avec Lille, le jeune joueur ivoirien de 23 ans a d’ailleurs remporté le prestigieux Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain évoluant en ligue 1. Il a inscrit au total 20 buts en 36 matchs disputés. C’est le moment pour lui de confirmer ses qualités lors de la CAN.

Sadio Mané (Sénégal / Liverpool)

La star sénégalaise Sadio Mané, coéquipier de Mohamed Salah à Liverpool, est sans doute le joueur africain du moment. Champion d’Europe en titre, et auteur d’une magnifique saison avec les Reds avec 17 buts en championnat, 3 buts en Ligue des champions dont un doublé face au Bayern en 1/8è de finale retour, le lion de la Teranga est en train d’écrire son histoire.

Lors de la CAN 2017, son pays a été tout proche du titre puisqu’il avait été éliminé lors des demi-finales aux tirs au buts contre le Cameroun. Sadio Mané est en forme et tout le peuple sénégalais est derrière lui. Il va surement tout donner pour tenter de détrôner les Camerounais lors de cette édition.

Ryad Mahrez (Algérie/ Manchester City)

L’attaquant de Manchester City Ryad Mahrez est la star du football algérien. Le Fennec est champion d’Angleterre avec les Sky Blues. L’attaquant de 28 ans a marqué 7 buts en Premier League cette saison. Le meilleur joueur africain 2016 veut confirmer ses prestations en sélection lors de cette CAN 2019.

André Onana (Cameroun/Ajax Amsterdam)

Tout comme son coéquipier de l’Ajax Amsterdam, André Onana a effectué une très belle saison. Le Camerounais sera très attendu par les siens puisqu’il est l’un des meilleurs gardien africain en ce moment. Cette saison 2018-2019, Onana a disputé 4 matchs de qualification où il n’a encaissé que 3 buts et réalisé 2 cleansheets, pour 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Très à l’aise, on attendra la même chose de lui lors de cette CAN 2019.

Kalidou Koulibaly (Sénegal/ Naples)

Le joueurs de Naples est l’un des meilleur à son poste (défenseur). Le Sénégalais est très bon physiquement et techniquement sur le terrain, ce qu’il a eu d’ailleurs à montrer en championnat italien cette saison. Le jeune joueur est très courtisé par de nombreux clubs européen mais reste concentré en Italie. Il rêve d’une seule chose, ramener la coupe à la maison.

Thomas Partey (Ghana/ Atletico de Madrid)

Thomas Partey, c’est 2 buts et 3 passes décisives en 24 matchs de Liga avec l’Atlético Madrid. Le défenseur de 25 ans est aussi très solide à l’arrière puisqu’il l’a prouvé cette saison en Ligue des champions contre la Juventus. Les Blacks Stars devrons compter sur lui lors cette CAN 2019 pour espérer un 5ème titre. Le jeune joueur a envie de gagner pour faire taire les critiques qui ont plu sur son équipe lors de la précédente CAN . Il reste quand même indispensable pour les siens.

Badamassi Gbaguidi