Coup d'envoi de la 3ème édition du Salon « Al Omrane Expo »

Le coup d’envoi de la troisième édition du salon Al Omrane Expo a été donné, vendredi à Casablanca, par le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Abdelahad Fassi Fihri.

Cet événement qui offre une occasion pour présenter les programmes mis en œuvre par le groupe Al Omrane et mettre en valeur les réalisations et les efforts déployés par ce dernier, constitue aussi une plateforme d’échange pour débattre des questions relatives au secteur et pour renforcer les liens de proximité avec les professionnels du secteur et les citoyens de la région, a souligné M. Fassi Fihri lors d’une conférence sur le « Secteur de l’habitat et les défis de la durabilité » tenue dans le cadre de ce salon.

Se félicitant des efforts du groupe Al Omrane en termes de résorption de l’habitat insalubre, de production de logements en faveur des ménages les plus démunis, de promotion du logement social et de la réduction du déficit en logement, le ministre a relevé que les réformes opérées par le groupe ont permis une production utile qui doit être adaptée aux attentes et aux capacités financières des différentes couches sociales.

Il a également salué les mesures mises en place par le groupe afin d’intégrer les préoccupations environnementales et énergétiques lors de la prise des décisions, citant à cet égard la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et des projets d’efficacité énergétique. Après avoir souligné la nécessité d’avoir un nouveau modèle de développement qui vise l’amélioration des conditions sociales des citoyens et la réduction des inégalités sociales et les disparités spatiales, M. Fassi Fihri a mis en avant le rôle du bâtiment en tant que locomotive de développement.

« Ce secteur recèle un potentiel important permettant de consolider le développement du pays », a-t-il insisté.

Pour sa part, le directeur général d’Al Omrane Casablanca-Settat, Younes Berrady, a relevé que ce Salon, qui constitue un véritable espace de rencontre entre les Sociétés filiales du groupe et leurs partenaires avec le grand public, est une concrétisation d’une politique de proximité qu’a adopté le groupe depuis plusieurs années, ajoutant que cet événement ambitionne de répondre à la politique de l’Etat en termes d’habitat et de collectivité.

Le salon, qui est riche et diversifié, présente de réelles opportunités et des offres très étudiées sur les différents segments à l’adresse des citoyens et des investisseurs désireux de saisir les opportunités d’achat, a-t-il renchéri.

« Al Omrane Expo 2019 » consolide la politique d’ouverture suivie par le groupe autour des valeurs de prévalence de l’esprit public et de transparence, a-t-il dit. La cérémonie d’inauguration officielle du salon, qui se poursuit jusqu’au 06 courant, a été marquée par la présence d’une pléiade de personnalités notamment le président du directoire de la Holding Al Omrane, Badr Kanouni, ainsi que des représentants des autorités locales et des organismes professionnels.

LNT